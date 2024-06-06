父母說「生嚿叉燒好過生你」可獲送叉燒　新加坡餐廳營銷手法惹議

家長對孩子說一句「生嚿叉燒好過生你」就能獲贈免費叉燒，翡翠集團促銷手法被批低俗。餐館表示原本希望以幽默建立和說廣東話群體的共鳴，很遺憾詞不達意，引起了一些顧客的不快。



只要父母在櫃枱前對孩子說一句「生嚿叉燒好過生你」就能得到一份價值15.8新加坡元（約91港元）的叉燒，翡翠為父親節和母親節造勢的營銷方式引起公眾的批評和不快。

在餐館的宣傳影片裏，母親用廣東話抱怨女兒：「每天早出晚歸，你以為家裏是旅館啊，『生嚿叉燒好過生你』，至少叉燒我可以吃。」，影片最後提醒子女：「要做得比叉燒好。」

「生嚿叉燒好過生你」在廣東群體中一般指「生你有何用」之意，這樣的營銷方式引起不少網民在網上批評翡翠，以責怪兒女「沒用」來換免費叉燒有些「沒品」，還可能傷害子女的心。

不過也有網民認為無傷大雅，應以幽默的角度解讀它，如果父母能獲贈免費叉燒，身為孩子的自己不介意把這句話聽十次。

也有網民提出，網民兩極化的反應是一種代溝的表現，早些年代能接受的話語，現在已經未必適用。

翡翠集團回應媒體詢問時表示，活動的初衷是希望以「親切、幽默的方式 」與講廣東話的受眾建立共鳴，為母親節和父親節的周末帶來一絲輕鬆愉快的氣氛。

集團說：「不過，我們也理解幽默可以是主觀的，很遺憾這個特別的廣告語詞不達意，引起了一些顧客的不快。」

發言人說，翡翠不會停止這項促銷活動。

本文獲《聯合早報》授權轉載

