赴新加坡看演唱會不買票　喀麥隆男偷拍員工證偽造證件入場判坐牢

喀麥隆男子飛往新加坡看演唱會卻不買票，提前到新加坡國家體育場「踩線」，假意與員工對話偷拍對方證件，在演唱會當天用偽造的員工證順利入場。不過，他在另一場演唱會打算故技重施時被逮個正着。



來自非洲國家喀麥隆（Cameroon）的男子卡爾（Karl Phillippe Njiomo Tengueu，23歲）共面對六項控狀，包括偽造文件、擅闖和欺騙。他星期五（5月24日）承認其中三項，法官將餘項納入考量後，判他坐牢10周。

案情顯示，被告在2024年4月2日抵達新加坡，打算看歌手Bruno Mars 4月6日的演唱會，並預計在8日離開新加坡，但他並未購買演唱會門票。

被告抵達新加坡後到國家體育場了解情況，發現新加坡體育城職員能夠隨意出入場地便心生一計，決定假冒職員混入演唱會。

庭上播放的影片顯示，被告假意與職員搭話，趁機偷拍影片錄下員工證，順勢了解員工證是否能入場；為了拍下員工證的正反面，他還與兩名職員搭話偷拍。

被告接着把員工證畫面截圖，通過修圖把自己的照片貼上，放上自己的名字後打印出來。他也打印了偽造的貴賓門票。

社媒上炫耀自己看演唱會無須買票

4月3日，被告穿着安全背心、戴着偽造的員工證，順利逃過安檢，入場看演唱會。他也在社交媒體上炫耀自己無須買票就能看演唱會。

在他想進入貴賓區時，保安攔下了他並拍下員工證後才讓他離開。演唱會結束後，保安經查證發現被告的證件是假的。保安團隊接着搜索全場但不見被告蹤影，於是上報此事，讓員工在接下來的演唱會多加留意。

不知計謀被揭穿的被告，在4月5日晚上打算故技重施時，被保安人員認出。保安人員報警後，被告當場被捕。

控方指出，被告預謀犯案，為拍員工證的正反面特意找員工聊天，還自拍影片放上社交媒體，刑罰應起阻嚇作用，建議法官判他坐牢14到18周。

被告的代表律師求情時說，被告只是擅闖並沒有造成任何恐慌或慌亂，懇求法官輕判。

本文獲《聯合早報》授權轉載

