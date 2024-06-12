日本富士山「打卡LAWSON」黑布加貼QR Code　推介其他影靚相景點

日本山梨縣富士河口湖町5月底架設黑色布幕，以阻止遊客聚集在便利店前拍攝富士山後，當地民眾6月11日發現黑色布幕上開始張貼有QR Code，除了講述加設布幕的理由，又介紹其他拍攝景點，希望分散遊客。



當地政府5月21日在知名打卡地Lawson便利店前架設黑色布幕，以防止遊客經常聚集在店前打卡或拍攝富士山，造成當地居民困擾。如今再加上QR Code，民眾掃描它後可跳轉至設定頁面查看其他拍攝景點，並另有附上出行方式。

圖為2024年6月11日，日本山梨縣富士河口湖町，黑色幕布被發現有加掛上QR Code，遊客一掃便知架設幕布的原因及附近還有什麼「打卡點」。（截圖自NHK）

↓↓掃描QR Code後將跳轉至此頁面↓↓

圖中還標註中文link詳述架設黑色幕布理由

頁面中另附其他推薦的拍攝景點

網頁用英文介紹富士河口湖町內其他的富士山拍攝景點，例如位於河口湖（Lake Kawaguchiko）畔、可同時看到季節花卉與富士山的大石公園，及精進湖（Lake Shojiko）與西湖（Lake Saiko）周邊等。

進入其中一欄電子手冊後見到其他推薦景點。

町公所觀光課表示，希望藉此分散遊客，讓遊客能多花點時間留在町內遊玩。