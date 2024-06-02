日本富士山打卡之亂有商機　富士吉田市新建停車場　鼓勵遊客逗留

日本山梨縣富士吉田市名為「本町二丁目交差點」的地方，因可讓人同時拍攝到懷舊商店街與後方的富士山，也是近年遊客「打卡」熱點之一。日本放送協會（NHK）稱當地人流多的時候，一天會有約5,000名外國遊客到訪。



跟「打卡LAWSON」及「夢之橋」等地一樣，大量遊客來到會影響環境，甚至有一些擾民行為，市政府須找出對策。政府望在歡迎遊客來訪以及地方發展之間取得平衡，而最後它的做法相當聰明，「食正條水」。

富士吉田市市政府6月1日啟用新設的收費停車場。它是24小時營業，最多可供27輛車停泊，第1小時收費100日圓（約4.9港元），超過1小時後每30分鐘50日圓（約2.3港元）。

停車場附有公廁，不但解決觀光客在路邊違例泊車的問題，亦可讓需要方便的人有洗手間可用。

以往不少人前來「打卡」都向商戶借用洗手間，卻完全沒在店內消費。政府希望有了這個設施，遊客逗留此地時間會加長。這既鼓勵他們在商店街消費，也解決相關矛盾。

停車場內有5個長椅供人使用，公廁入口也有展示當地紡織品；市政府可說是將公廁當成「廣告板」宣傳當地。

▼2023年有網民發文，稱想不到在這景點日間有保安員當值：

市府花費約5200萬日圓（約259萬港元）購買土地，又支出約1.15億日圓（約571萬港元）建造。

富士吉田市市長堀內茂6月1日說，過度旅遊帶來的問題日益明顯，他認為，遊客與地方政府共同付出努力面對是很重要。

▼靜岡縣富士市的處理方法則不同。位於富士山南側山腳、富士市為阻止遊客走出馬路拍攝「夢之橋」，5月29日在橋上裝上柵欄。

富士市政府已在當地豎立告示版，也在考慮採取增設停車位等對策。

已設置的臨時柵欄高度約80厘米，上面也掛上禁止進入告示。管理該處道路的靜岡國道辦公室稱，現時設置的柵欄是暫時性的，會在7月安裝高度約1.8米的圍欄。

富士市政府交流觀光課課長松村岳典說，就在該市成為愈來多遊客造訪的城市時，他們會努力讓大家都能愉快地享受身在富士市的時光。

位在富士山南側的靜岡縣富士市的國道139號、名為「富士山夢之大橋」的景點成為遊覽當地「打卡客」必到之處。

大橋旁有一座行人天橋，人們可走到橋的頂端，便可以壯麗的富士山為背景拍照。天橋下方常大排長龍。

儘管大橋旁有一處供行人使用的天橋，但外國遊客為拍美照，往往直接走進大橋的馬路，甚至在橋中央兩線行車道分隔島站定取景。警察須在附近不斷驅趕他們。

「夢之橋」附近並非景點，附近可供泊車的停車場較少，大批人來到導致違例泊車問題惡化。有外來汽車甚至泊到民居內。有街坊只好自掏腰包購買三角錐，阻止遊客胡亂泊車。

當地民眾也抱怨，約在清晨5、6時便有遊客到大橋拍照，由於橋上跟地面距離較遠，他們溝通如何拍照時常會高聲說話，導致他們一大清早就被吵醒。

大量遊客聚集也導致附近垃圾暴增，這也令街坊相當頭痛。

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