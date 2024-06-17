日本專家教路：冷氣這樣較更涼又省電　體感「比降低溫度」更好

日本大金工業進行實驗發現，在夏天開冷氣時，與其將溫度調低1℃，不如將風量調到最強。實驗顯示，溫度每下降1℃，冷氣用電量就會增加1倍以上，專家建議，在夏天開冷氣可將溫度設定在26℃，但把風量調大，這樣會讓人感覺既涼快又省電。



東京放送公司（TBS）6月14日稱，記者請來日本空調設備大廠大金工業株式會社的重政周之先生在一個面積約20張榻榻米大小的客廳進行實驗。

實驗的設定是：冷氣設定為攝氏26度，採助自動送風功能，比較分別將溫度調低攝氏1度，以及將風量調到最高的情況，並在兩者持續送風15分鐘後從多個方面比較。

記者在15分鐘後稱，在體感溫度方面，降低1℃時她稱不覺得室內變涼爽了。但在增加風量時，她才真正感到涼爽。

經過現場設置的熱像儀觀察，在風量增強時，記者身體表面溫度下降，房間內的地板和牆壁也較涼。

重政周之解釋如增加冷氣的風力，房間中的空氣會被徹底攪動，這就是記者會因此感覺更涼爽的原因。

實驗檢視耗電量發現，冷氣設定26℃時，耗電穩定維持在0.14度。但溫度調低1℃後的15分鐘內，用電量從0.14度暴增至0.32度，足足增加1倍以上。

重政周之指出，溫度每下降1度，冷氣室外「壓縮機」會承受更大負荷。壓縮機耗電量約佔整部冷氣80%，用電量因此也隨之大幅攀升。若是保持26℃但增強風力，消費電力僅增至0.17度，沒太大差距，但會更省電。

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