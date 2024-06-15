日本最美公主穿149元上衣外訪　日媒：宮內廳有微言　專家憂輕浮

日本皇室秋篠宮文仁親王次女佳子公主5月25日至6月1日訪問希臘。公主訪希時穿着價格親民的服飾現身，頗受好評，掀起搶購潮。不過也有日本皇室專家質疑她的穿搭不夠體現皇室風範。



有眼尖的網民發現，她26日參觀巴特農神殿（Parthenon）時穿上泡泡袖的短袖針織衫。這是日本公司Pierrot（ピエロ）的出品，一件定價僅2990日圓（約149港元）。由於它是「公主之選」且價格相宜，吸引女士們爭相搶購。

公主所選的上衣的藍色，正是希臘國旗兩種旗色之一，此外她配搭白色闊腳褲和球鞋，輕便用不失斯文，也表現出對希臘的尊重，看來沒什麼問題。但宮內廳對此似乎有微言。

日本雜誌《女性自身》6月6日引述宮內廳消息人士稱，宮內廳工作人員對她着裝有一些意見，例如，「這是否適合政府批准的正式訪問？」以及「也許他們可用預算購買另一件新衣服。」此外也有聲音質疑秋筱宮有從外務省借調的人，但奇怪的是，沒人對她的穿着評論。

被視為「東方戴安娜」 點圖放大看看佳子公主訪問希臘的照片及很快被搶購一空的上衣產品：

+ 26

《女性自身》6月6日引述靜岡福祉大學日本皇室及歷史教授小田部雄次稱，「如她是進行私人旅行，穿便宜又舒適的衣服是沒所謂的。不過，既然她是在得到政府批准後代表皇室和全國人民進行正式訪問，那麼穿不合適的衣服對其他國家來說可能是不禮貌的。」

他說，公主穿着時裝參加公共事務，可被輕易看到價格和來源，這或對崇尚中立的皇室會有影響，也可能會被視為皇室成員協助推銷某品牌的產品。

小田部雄次，為免在受訪國家留下輕浮的印象，他認為公主選擇衣服應非常小心，應避免一味追求予人柔和的感覺，因這可能會導致日本民眾對皇室尊嚴感到失望。

他說，當然，她透過採用親民、予人感覺溫柔的衣着，也能在公眾中產生一種親切感。文仁親王辦公室可能希望透過這些，進一步改善讓佳子公主的形象，讓她予人平易近人的感覺。

同場加映：王妃穿搭｜盤點5套凱特秋冬造型 亮色系連身裙、西裝外套顯貴氣（點擊放大瀏覽）▼▼▼

+ 26

相關圖輯：日本皇室｜佳子公主28歲生日 「回眸甜笑」絕美靚相發布（點擊放大瀏覽）▼▼▼