英國威廉王子42歲生日　凱特舉機捕捉他與3子女牽手躍起歡快瞬間

6月21日是英國王儲威廉（Prince William）42歲生日，凱特王妃（Catherine，Princess of Wales）在社交媒體上分享一張威廉與3名子女手牽手躍起、動感十足的合照；一如以往多張溫馨家庭照，這張亦由凱特掌鏡。



英國廣播公司（BBC）6月21日報道，肯辛頓宮以凱特的名義21日發布一張予人快樂感覺的全家福合照。照片中威廉與喬治（Prince George）、夏治特（Princess Charlotte）與路易（Prince Louis）3名子女，在沙灘上手牽手跳躍，所有人臉上綻放笑容。貼文還附上一句祝福：「爸爸生日快樂，我們都好愛你！Cx」，字母X則代表親吻。

威廉的父親英王查理斯三世（King Charles III）21日也發布一張父子倆的合照為兒子慶生，照片中是年輕的查理抱著還是嬰兒的威廉。查理斯三世寫道：「祝威爾斯親王生日快樂。」

16日父親節當天，威廉夫妻官方賬號發布一張威廉與3名子女站在沙灘上面向大海靠在一起的背影照。BBC在21日的報道證實，2張照片皆是威廉一家5月在諾福克（Norfolk）旅遊時所拍攝。