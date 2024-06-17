英王壽辰慶祝　凱特白色洋裝優雅歸來　與威廉親密互動曬恩愛

英國凱特王妃（Catherine, Princess of Wales）6月15日與其他王室成員一同出席英王查理三世（King Charles III）官方生日慶祝活動，是她3月宣布罹癌後首度公開露面。凱特當日身穿一襲白色Jenny Packham及膝洋裝，搭配黑白相間的領結與腰帶，頭戴Philip Treacy白色帽子，以高貴的色彩配搭優雅地重返大眾面前。



英國媒體盛讚她患病後首度現身公眾活動，光彩照人，另有肢體語言專家觀察凱特和丈夫威廉王子（Prince William）在白金漢宮陽台上「相視而笑」的溫馨時刻，認為證明他們二人關係恩愛。

英國王妃凱特2024年6月15日在倫敦出席英王查理斯三世官方生日慶祝活動（Reuters）

凱特王妃向來以「衣Q高」聞名，這次出席英王查理斯三世官方生日慶祝活動，也沒有令關注她的粉絲失望。

英國王妃凱特2024年6月15日在倫敦出席英王查理斯三世官方生日慶祝活動，她身穿一襲白色Jenny Packham及膝洋裝，搭配黑白相間的領結與腰帶，頭戴Phillip Treacy白色帽子，白色代表一個全新的開始（Reuters）

她這次選擇的Jenny Packham和Phillip Treacy皆為她之前經常穿着的品牌，她選擇的白色被指有多層意義，象徵新開始、重生，以及淨化。

慶祝活動當日的另一個焦點是凱特王妃、威廉王子與3名子女在白金漢宮陽台上觀看軍機演出。

英國王室：2024年6月15日，英國凱特王妃與威廉王子、喬治王子、路易王子和夏洛特公主、英王查理斯及王后卡米拉在倫敦出席為慶祝查理斯官方壽辰活動，聯袂來到白金漢宮露台一同欣賞軍機飛行表演。威廉王子與凱特王妃的表情微妙地一致（Reuters）

英國媒體普遍稱讚凱特患病後首度現身公眾活動，風彩依然。另有肢體語言專家觀察凱特和丈夫威廉王子在白金漢宮陽台上「相視而笑」的溫馨時刻，認為他們二人關係恩愛。

英國王室：2024年6月15日，英國凱特王妃與威廉王子、喬治王子、路易王子和夏洛特公主、英王查理斯及王后卡米拉在倫敦出席為慶祝查理斯官方壽辰的活動，聯袂來到白金漢宮露台一同欣賞軍機飛行表演。威廉與凱特的表情微妙地一致。（Reuters）

專家詹姆斯（Judi James）向每日郵報（Daily Mail）表示，「威廉和凱特在白金漢宮陽台上相視對望的那一刻，傳遞出互相勉勵的動人訊息。」專家形容，此讓人打從心底感受到二人再次站在世界舞台上的喜悅。