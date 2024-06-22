日本女神級公主穿平價衫惹議　是他們不懂「真・名媛淑女」潮流？

公主穿百元平民上衣出訪，是帶貨還是秀人設？29歲的日本佳子公主，在歐洲火了。就在前幾日，為了紀念希臘與日本建交125週年，佳子公主前往希臘，進行為期8天的正式訪問。很快，這位「日本皇室第一美人」就以她的親切和東方神韻打動了歐洲網友，希臘媒體更是盛讚她為「東方戴安娜」。

與此同時，她身穿的一件平價衣服卻讓日本國內不少人破防：「你是代表日本的，這是正式訪問，請穿得更符合身份！」

雖然類似的罵聲不絕於耳，更多的女生卻被這件漂亮的藍色百元短袖種草了，官網瞬間賣爆，一貨難求。

佳子公主前往世界遺產巴特農神殿視察時，身穿一件與希臘國旗同色的鮮豔藍色針織上衣，該上衣疑為服飾品牌Pierrot（ピエロ）的商品，定價為2990日圓。該針織上衣在媒體報道後已被搶購一空。（YouTube@ANNnewsCH）

佳子公主前往世界遺產巴特農神殿參觀時，身穿一件與希臘國旗同色的鮮豔藍色針織上衣，該上衣疑為服飾品牌Pierrot（ピエロ）的商品，定價為2990日圓。該針織上衣在媒體報道後已被搶購一空。（YouTube@ANNnewsCH）

佳子公主前往世界遺產巴特農神殿視察時，身穿一件與希臘國旗同色的鮮豔藍色針織上衣，該上衣疑為服飾品牌Pierrot（ピエロ）的商品，定價為2990日圓。該針織上衣在媒體報道後已被搶購一空。（YouTube@ANNnewsCH）

點圖放大看更多佳子公主外訪時的衣着：

+ 23

佳子公主本人並不在意這樣的言論是非，她從「出道」起，在穿衣服這件事上就是出了名的愛唱反調，怎麼舒服好看怎麼來。另一方面，她也代表了一種當下的流行趨勢——無論是國家政要還是明星、富豪，都在穿衣上主動選擇「消費降級」。他們甚至會在以往非常捲的正式場合，用平價單品決勝負，往往還會起到不錯的效果。

日本最美公主 穿149元短袖亮相

佳子的衣服顯然不是亂搭的。這次參觀雅典的世界遺產巴特農神殿，她穿着這件鮮豔的藍色針織短袖上衣，搭配白色的闊腿長褲和平底鞋，斜挎着可愛小包。藍色與白色的搭配，顯然與希臘國旗配色完美呼應，同時又凸顯出她年輕幹練的氣質，在當地收穫好感一片。

這件衣服的訊息很快被扒出來，是日本平價時尚品牌Pierrot（ピエロ），產地中國。在官網上價格2990日圓，約合港幣僅149元。穿得如此樸素，在國事訪問場合是否合適？有宮內廳官員就提出了質疑：

「難道沒有預算穿些好衣服嗎？」

「我明白她是想向國民表現出『我沒有亂花錢』，但這對希臘人並不禮貌。」

「不覺得買廉價貨很丟人嗎？代表日本出訪時至少穿着『日本製造』吧！」



網上類似的聲音不絕於耳。靜岡某大學教授還表示，如果是私人旅行當然可以隨便穿方便的衣服，這是代表皇室形象的訪問，這樣穿會讓對方覺得不受尊重，而且很容易被認為是在帶貨。

佳子本人並沒有出面為這件衣服解釋或宣傳什麼，但更多日本國民尤其年輕女性的眼睛是雪亮的：她穿着很好看！非常可愛！那麼便宜我也要買來試試。報道傳到國內後，網上這款上衣一夜之間售罄，甚至同款其他配色都一併搶空。

相關圖輯：日本皇室｜佳子公主28歲生日 「回眸甜笑」絕美靚相發布

相關圖輯：日本皇室｜佳子公主28歲生日 「回眸甜笑」絕美靚相發布

點圖放大瀏覽▼▼▼

+ 8

便宜衣服不能穿？希臘贊「東方戴安娜」

在去年開始作為皇室成員「入職」後，佳子已經屢次因為穿衣「太過樸素」引發爭議。年末出訪秘魯，她也是大量私服展示。當時在馬丘比丘，身穿的一件駝色外套看起來相當隨性，後被發現同樣是來自Pierrot（ピエロ）的產品，售價僅4790日圓（約236港元），引起保守網民不滿。

在這趟希臘之行中，佳子體現出的滿滿帶貨力不止那件藍色上衣。參觀聯合國教科文組織世界遺產科孚島老城區時，她換上了一條淺藍色蕾絲連衣裙，同樣吸引超高關注度。大家很快找出，這條連衣裙來自日本本土品牌CELFORD。雖然以「第一夫人式的時尚」為口號，該品牌在價格上與權貴階層相去甚遠，佳子穿着的這條裙子售價27500日圓，約1357港元，相當有性價比。於是很快同款所有配色都被搶光，品牌新聞官面對媒體採訪喜出望外：「這件連衣裙已經賣光了，預約數量暴增，來問詢的消息潮水般湧來。」

那麼希臘人有沒有像日本國內擔心的那樣，因為客人穿得太便宜就感到「不受尊重」呢？事實上恰恰相反，他們非常喜愛這位東方公主，希臘媒體甚至為她冠以「東方戴安娜」之稱。着裝是重要因素之一，用心挑選的平民單品體現出了她的親切氣質。但更具決定性的，是佳子公主的言行。

為了這次希臘之行，她提前幾個月就開始特訓希臘語，學習當地的歷史和文化，建交儀式上用希臘語發表演講，好評一片。另外，作為日本聽障人士協會特約顧問，佳子手語使用相當熟練，在希臘相關機構和當地聽障人士手語交流順暢，非常加分。

名流穿衣消費降級

在名流界，類似佳子這樣的消費降級，其實已經成為了新的穿衣趨勢。對這些重要人物來説，他們生活中自然不缺名貴服飾。在如今的大環境中，穿得更樸素些，表現自己不愛亂花錢，同時強調自己也只是「普通人」， 能讓國民產生信任感。無論出自真心或是刻意，這種人設都在愈來愈流行。

前兩年還未陷入病困的英國凱特王妃（Catherine, Princess of Wales），是其中代表人物。比如2022年和丈夫一起訪問某博物館時，這一身大衣西褲都是穿了許多年的舊衣服，唯一的新行頭是耳朵上一對7英鎊的Accessorize耳環，相當接地氣。凱特還是出了名的Zara粉絲，60英鎊的西裝外套，20英鎊的項鍊；還有那件著名的紅色連衣裙，僅39.99英鎊，僅約396港元。

英國王妃凱特2024年6月15日在倫敦出席英王查理斯三世官方壽辰慶祝活動時，所穿套裝也是舊衣重穿，但有經過設計師加工。凱特衣着打扮有新與舊、便宜與名貴的元素巧妙配搭，提升她的形象。（Reuters）

英國王妃凱特2024年6月15日在倫敦出席英王查理斯三世官方壽辰慶祝活動時，所穿套裝也是舊衣重穿，但有經過設計師加工。凱特衣着打扮有新與舊、便宜與名貴的元素巧妙配搭，提升她的形象。（Reuters）

點圖放大看更多凱特王妃的衣着：

+ 14

這股平替風當然也刮到了明星圈子裏，正處第二春的安妮夏菲維（Anne Hathaway，安妮海瑟薇），最近就有一個穿衣代表作，堪稱一戰封神。那是5月底，BVLGARI在羅馬為品牌140週年慶生，夏菲維作為全球品牌代言人亮相，一身露肩白裙相當驚豔。後來大家才知道，這條裙子出自快時尚品牌Gap，官網售價158美元（約1233港元）。

BVLGARI在羅馬為品牌140週年慶生，安妮夏菲維（Anne Hathaway，安妮海瑟薇）作為全球品牌代言人亮相，一身露肩白裙相當驚豔。後來大家才知道，這條裙子出自Gap，官網售價158美元（約1233港元）。（GettyImages）

BVLGARI在羅馬為品牌140週年慶生，安妮夏菲維（Anne Hathaway，安妮海瑟薇）作為全球品牌代言人亮相，一身露肩白裙相當驚豔。後來大家才知道，這條裙子出自Gap，官網售價158美元（約1233港元）。（GettyImages）

這條裙子是新創意總監Zac Posen為Gap設計的首個單品，靈感就來自《羅馬假期》（Roman Holiday）裏的柯德莉夏萍（Audrey Hepburn）。和夏菲維這次的羅馬主題非常契合。在如此頂奢的珠光寶氣場合，穿條Gap竟然能有如此效果，帶貨力自然沒得説，順勢上架一天賣空。

在紅毯與秀場之外，相對正式的場合，明星們也愈來愈樂於穿着平價的服裝出席。90後荷里活小花旦愛瑪羅拔絲（Emma Roberts），就總能把B1層單品穿出頂奢感。為自己的讀書俱樂部活動做宣傳時，身上這件Topshop背心裙55美元，Splendid立領毛衣58美元，富家女文藝氣質照樣拉滿。

愛瑪羅拔絲（Emma Roberts）身上一件Topshop背心裙55美元，Splendid立領毛衣58美元，富家女文藝氣質照樣拉滿。（IG@emmaroberts）

更年輕的00後女星穿得還能更便宜。「Eleven」米莉芭比布朗（Millie Bobby Brown）在Instagram有6000多萬粉絲，但衣服一件比一件平民。自拍裏這件紅色鏤空短袖只要20美元，380萬點贊，粉絲種草瞬間售罄。

「Eleven」米莉芭比布朗（Millie Bobby Brown）在Instagram有6000多萬粉絲，但衣服一件比一件平民。自拍裏這件紅色鏤空短袖只要20美元，380萬點贊，粉絲種草瞬間售罄。（IG@milliebobbybrown）

點圖放大看更多米莉芭比布朗的IG照片：

+ 10

在全球經濟下行，階級財富差距愈來愈大的當下，網紅們都在炫富，真正的財富階級卻樂於在公開場合展示平價穿搭。不僅因為社交網絡時代，平價衣服和大牌明星、名人的組合有種「反差感」，能有效吸引眼球。更在於主動消費降級的選擇，能博得廣大普通受眾好感。對於這些名流來説，人設之外，他們也樂得穿衣自由，舒服自在。

你如何看待名流界的「穿衣降級」呢？來留言一起聊聊吧。