老饕福音　日清食品推出新款杯麵　15元可品嚐河豚風味

日本食品公司最近新推出一款特別的杯麵，使熱愛冒險嘗鮮的食客今後能經常品嘗到河豚的滋味，不一定要到高檔餐廳才能品嘗河豚風味。



美媒報道，日本方便麵巨頭日清食品公司星期一（6月24日）推出一款河豚杯麵，售價約為298日元（約15港元），但目前只會在日本境內銷售，暫不計劃售往海外。

日清食品公司在一份聲明中說：「近年來……專門經營河豚拉麵的拉麵店如雨後春筍般湧現，抓住許多拉麵愛好者的心。」

聲明說，該公司將河豚的「精華」濃縮成一小包油，食客能在杯麵的湯底品嘗河豚的美味。不過，聲明並未透露這款調味料的祛毒程序。

一名已吃過河豚杯麵的記者說，這款杯麵吃起來帶有海鮮湯和柚子的味道，河豚的味道較清淡。

據說河豚不光鮮美，口感吃起來偏脆有嚼勁，使許多美食愛好者不惜冒着中毒的風險，也要花上大價錢品嘗這道美味，餐廳偶爾還會出現供不應求的情況。

河豚體內含有一種叫河豚毒素的東西，是自然界形成的最強毒藥之一，只要半滴河豚毒素，就可以殺死一個成年人。不過，河豚毒素主要出現在河豚的卵巢、肝臟、腎臟、眼睛、血液等地方，它的肌肉裏一般沒有河豚毒素。因此，操作熟練的廚師只要正確地處理河豚，就可以做出無毒的菜品。

本文獲《聯合早報》授權轉載

