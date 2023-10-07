日清「電競杯麵」網友實測超提神　還有「咖哩杯飯」：整晚睡不着

日本知名杯麵品牌「日清」瞄準遊戲玩家市場，9月宣布推出「電競杯麵」及「電競咖哩」。



主打沒有湯汁，玩家們可以一邊玩一邊吃，不用擔心弄髒電競設備，還含有提神飲料常見的成分「精胺酸」，引起不少人好奇。

對此有網友買來試吃後驚訝發現，「精神好到不行」，晚上根本睡不着。

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現居東京的Podcast《日本大特搜》主持人Keith在粉專「研究生・日本大特搜」發文，日前在逛超市時意外看到一款包裝黑漆漆的杯麵，上面特別寫着「Gaming」，發現是日清專門針對電動族群推出的炒麵和咖哩飯，於是抱著好奇心買回去嚐鮮。

Keith坦言吃完杯麵後「整個精神好到不行，有點輕飄飄」，之後又秉持着實驗精神泡了咖喱飯吃，他表示「瞬間我大概理解為什麼是『玩家』專用杯麵了」，驚嘆強烈的提神效果。

他查看了包裝上的營養成分發現，炒杯麵含有41mg的咖啡因以及427mg的精胺酸，而咖哩飯有47mg咖啡因、533mg的精胺酸，「所以真的就是加了咖啡因和提神飲料在裡面的概念」。

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Keith也分享了試吃心得，炒杯麵拌均匀後不錯吃，很適合當宵夜；第一次吃泡的咖喱飯「覺得非常好吃」，不斷攪拌後就變成了稠稠的咖哩飯。

他也直言「大家來日本玩可以買來吃吃看！」，但要注意食用時間，不適合當宵夜吃，「好像可以代替咖啡來提神一下，順便當早餐」。

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