英國大選｜另類候選人出戰　「垃圾桶」與Elmo輪番上　還有AI角色

英國大選7月4日開鑼，除了由英國首相辛偉誠（Rishi Sunak，又譯蘇納克）領導的保守黨與施紀賢（Keir Starmer，又譯施凱爾或斯塔默）率領的工黨對決外，還不乏其他政黨代表或一些另類候選人參選，這些造型獨特的候選人包括「垃圾桶」（Count Binface）、Elmo、AI Steve。



這三位另類候選人隨各有特點，但無一例外都是真人在後方壓陣。喜劇演員哈維（Jon Harvey）以把垃圾桶放上頭的造型示人，身着科幻盔甲自稱「垃圾桶」；商人恩達科特（Steve Endacott）緊跟AI潮流，使用AI仿照自己生成虛擬形象「AI Steve」；還有史密斯（Bobby Smith）扮《芝麻街》角色「Elmo」參選。

圖為2024年5月4日，英國倫敦，另類候選人「垃圾桶」在市政廳參加市長選舉。（Getty）

「垃圾桶」的政見以惠民為主，民調亦顯示他在年輕一代中頗受歡迎，他選前預測自己獲得的票數較辛偉誠少，還自嘲獲得英國大報（實為小報）——《每日星報》（Daily Star）的公開支持， 認為自己頗具民望，並說：「我會在道義上取勝。」

「AI Steve」主張在政治上運用AI解答問題，這個AI角色將實時討論各種政治話題，由性少數權利到移民問題無所不談，並對此提出政策構想以征求選民意見。不過選舉委員會認為，若AI Steve能夠獲勝，則應由它的「本體」恩達科特擔任議員，而不是虛擬角色AI Steve。

圖為2024年6月17日，英國布萊頓（Brighton），恩達科特（Steve Endacott，右）同自己的虛擬形象「AI Steve」合影。（Reuters）

圖為2015年5月6日，英國，時任首相卡梅倫（David Cameron）來到投票站投票時和身前的另類候選人「Elmo」擦肩而過。（Getty）

「Elmo」和「垃圾桶」是英國大選中的「常客」，「Elmo」希望能通過參選來修改有關父親權利的法律。

這些另類候選人均來自同一個英國政黨——官方妖怪狂歡發瘋黨（OMRLP），今屆大選派出22名候選人參戰。該黨成立於1982年，定期參加選舉。