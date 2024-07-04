英國大選4個有趣冷知識　查理斯三世可投票嗎？

英國大選7月4日開鑼，大家對當地選舉制度認識多少？英國不時舉行大小選舉，為何總是不見英國王室成員前往投票？本文將列舉4種冷知識，供讀者更詳細理解英國選舉獨特一面。



冷知識1：英國君主能否投票？

倫敦國王學院（ King's College London）憲法學教授布萊克本（Robert Blackburn）向《時代》周刊（TIME）網站表示，在法律上，國王和其他王室成員皆可以在大選中投票，「在與其他合資格公民相同的基礎上，國王和王室活躍成員也可以在合法地在大選中投票。」

他也指出，雖然在法律上允許，但實際上他們都不會這樣做。憲法制度要求王室保持嚴格的政治中立，如果王室表達政見繼而引起媒體猜測的熱潮，將導致王室違反憲法規定。因此，無論是查理斯三世或已故英女王伊利沙伯二世（Elizabeth II）的年代，王室保持不參與政治。

哈里王子2020年9月呼籲美國人踴躍在美國大選投票時，便曾談到「但你們很多人可能不知道，我一輩子都無法在英國投票。」

英國王室：2024年6月15日，英國凱特王妃與威廉王子、喬治王子、路易王子和夏洛特公主、英王查理斯及王后卡米拉在倫敦出席為慶祝查理斯官方壽辰而舉行的皇家軍隊閱兵儀式之後，聯袂來到白金漢宮露台一同欣賞軍機飛行表演。（Reuters）

2019年12月11日，伊利沙伯二世在倫敦白金漢宮為外交使團成員舉行的晚間招待會上與賓客交談。（GETTY）

冷知識2：為何英國投票總是在周四舉行？

《1918年人民代表法》（1918 Representation of the People Act）在1918年通過，將投票日數限制於一日。自此每次選舉主要都在周四舉行（1918、1922、1924及1931年除外），而非外國慣例的周日，但形成這個選擇的實際原因卻眾說紛紜。

在政治而言，大選結果通常在周五早上塵埃落定，意味新首相能利用周末時間組成內閣，令政府在下周一可以正常運作；另一方面，民眾通常在周五獲發薪水，假如他們當日放工到酒吧消遣，或可能受到親保守黨的酒商游說而左右選情，同樣地，他們周日到教會時，又或會受到傾向自由派的教會影響，當地普遍認為在周四投票可以減低選民受到影響。

冷知識3：英國「死人」也能投票？

在英國，選民可以選擇不前往投票站，提前申請郵寄投票。這種投票的方式是選舉委員會把選票郵寄至選民住所後，選民填劃選票並寄回指定地點。在這種情況下，一些選民卻可能會在選票寄出後逝世。

圖為2019年12月13日，切斯特菲爾德的票站職員正在努力點算選票。（Reuters）

英國《每日電訊報》在2016年12月8日的報道指出，根據當時最新的分析，該國可能多達3,000名「幽靈選民」在英國大選中投票。倘考慮通常要求進行郵寄投票的多是長者，這類「幽靈選民」有可能比3,000更多。

冷知識4：英國首相人選沒有任何明確要求？

英國議會網站指，英國首相人選沒有任何特別要求，首相通常是經過女王任命、在大選中贏取多數席位的政黨領袖。反觀在美國，根據憲法規定總統必須符合某些條件，包括在美國出生、年滿35歲以及在美國居住滿14年。