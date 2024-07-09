比蛇更狠！印度工人被咬兩口「回敬」　反咬3口殺死牠

印度一名工人洛哈爾（Santosh Lohar）7月2日準備睡覺時遭蛇攻擊，他被咬兩口後，竟反咬蛇3口，將牠活活咬死。



《今日印度》7月5日稱，受傷的是印度工人洛哈爾（Santosh Lohar）。他在訥瓦達（Nawada）的Rajouli鐵路線項目工作。7月2日晚，他回到基地營準備睡覺時，突然被蛇襲擊。

洛哈爾並沒驚慌，而是憤怒地用鐵棍按住蛇，再反咬牠3口，最終將蛇咬死。

他的同事之後立即將他送往附近的醫院接受治療。

印度一名工人洛哈爾（Santosh Lohar）2024年7月2日準備睡覺時遭蛇攻擊，被咬兩口後，他竟反咬蛇3口，將牠活活咬死。（網絡圖片）

洛哈爾隨後解釋道，他們村中流傳一個說法，倘人被蛇咬到，就要反咬牠，並且要連續咬2次，這樣才能中和毒液。

洛哈爾經治療後沒生命危險，翌日出院。

不少人認為襲擊他的應該不是毒蛇，否則他有可能難逃一劫。

示意圖：圖為2023年4月22日，英國斯卡伯勒科幻週的第一天，一名男子攜帶一條寵物蛇到場。（Getty）

世界衛生組織（WHO）建議，倘被蛇咬傷，應迅速採取行動並尋求醫療協助，立即就醫可以預防併發症並降低長期殘疾或死亡的風險。

萬一被蛇咬傷，人應遠離該區並脫掉所有緊身的衣服或珠寶。固定受影響的肢體並保持靜止。人們不應試圖吸出毒液，應快速、安全地將傷者送往醫療機構。

在等待醫療救助時，傷者受影響的肢體擺放好，保持在心臟水平以下，作為基本的急救。人們不要讓傷者吃或喝任何東西，以及避免冰敷或加熱。如果蛇仍然附在人體，請用棍子或工具小心地將其移走。

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