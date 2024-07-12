喬治王子快11歲將「翅膀硬了」　未來要遠離父親獨自飛翔？

英國王室規定繁多，其中之一包括王室繼承人出於安全考慮必須單獨飛行。英媒7月3日指，即將滿11歲的喬治王子（Prince George），作為王位第二繼承人，最快2025年受到相關規定約束，將無法再與父親威廉王子（Prince William）一起乘坐飛機。



喬治王子（Prince George）最快2025年將受到規定約束，意味着他即將無法再與父親威廉王子（Prince William）一起乘坐飛機。圖為2017年7月17日，威廉王子和凱特王妃帶着喬治王子、夏洛特公主抵達波蘭華沙機場。（Getty）

根據英國《鏡報》，依照英國王室規定，兩個直系繼承人不能乘坐同一架飛機，主因是為保護王室血脈而訂下的規矩，即時出現飛行意外，也不至於影響到整個王室家庭。

報道引述曾擔任查理斯三世（King Charles III）飛行員的勞里（Graham Laurie）在「Hello's A Right Royal」節目中提到，他曾同時載過包括國王查理斯、已故戴安娜王妃（Diana, Princess of Wales）、威廉王子和哈里王子（Prince Harry）。然而當威廉王子滿12歲後，他必須單獨乘坐一架飛機。

威廉王子現時仍允許帶着他的三個孩子一同乘搭飛機，但這種情況相信在喬治王子年滿12歲後改變。不過目前尚不清楚，屆時喬治王子需要獨自乘機，還是可以由媽媽凱特王妃（Catherine, Princess of Wales）陪伴在身邊。