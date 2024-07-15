法國舉行國慶閱兵儀式　地點配合巴黎奧運作出改動

法國巴黎7月14日舉行國慶閱兵式。由於巴黎香榭麗舍大街盡頭的協和廣場等往年必經之地，目前均已經搭建巴黎奧運會的臨時看台，今年閱兵式地點改為旁邊的福煦大街（Avenue Foch）。閱兵隊伍當天上午從凱旋門出發，沿福煦大街走向主席台所在的拉特爾·德·塔西尼元帥廣場（（Place du Maréchal-de-Lattre-de-Tassigny），飛機掠過巴黎上空。



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今年國慶節閱兵式的第一個主題是紀念諾曼底登陸80周年。閱兵隊伍舉著參加過解放法國戰爭的國家國旗走向主席台。4,000多名法國軍人、162匹戰馬及67架飛機參加了閱兵式。

閱兵式的第二個主題是迎接巴黎奧運會。里約奧運會馬術三項賽金牌獲得者瓦萊特（Thibaut Vallette）騎著駿馬、手持奧運火炬，在其他騎手護送下沿福煦大街前行，到主席台前將火炬傳給一名年輕運動員。

1789年7月14日，法國人民攻克了象征法國封建統治的堡壘巴士底獄。1880年7月6日，法蘭西第三共和國頒布法令，將7月14日定為法國國慶節。