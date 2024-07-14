巴黎奧運｜何詩蓓100自列頭號種子　瑞典名將突回歸爭牌再添對手

巴黎奧運游泳項目的初步報名名單在周五（12日）已公布，當中30歲瑞典游泳名將絲祖唐（Sarah Sjostrom）今年2月曾表示不會參加女子100米自由泳，但她的名字赫然出現在100自，游泳媒體Swimswam認為，她有力在奧運爭逐獎牌，或會威脅到何詩蓓等熱門泳手。



在奧運的初步報名名單的女子100自欄目中，港將何詩蓓的報名時間為2023年在國際泳聯世界盃德國站造出的52.02秒，位列所有泳手中最快、也是今季最快的100自時間；二號種子是澳洲20歲泳手奧卡拉瑾（Mollie O'Callaghan），她的報名時間是52.08秒，三號種子則是曾表明不會參加這個項目的絲祖唐，時間是52.24秒。

絲祖唐最終改變主意，將再戰女子100米自由泳。（Getty Images）

絲祖唐曾在2016年里約熱內盧奧運贏得過100自銅牌，同一屆在200蝶奪金、200自獲銀牌，上屆的東京奧運中，則獲得50自銀牌，100自獲第5名。絲祖唐去年在世界錦標賽未有參加100自，但她當時在女子4X100米自由泳接力，在自己的一棒游出52.24秒，足夠奪得該屆個人賽銀牌。

Swimswam指，絲祖唐會改變主意，上個月在意大利舉行的七丘盃（Sette Colli Trophy）或成為關鍵，當時絲祖唐在100自游出52.57秒，以0.21秒之差擊敗了何詩蓓，這個時間也位列今季第6快的100自時間。

何詩蓓在100自擁有今季最快時間。（Getty Images）

今季最快的100自時間三甲，由第一名按序為香港泳手何詩蓓（52.02秒）、荷蘭的應屆100自世界冠軍史甸貝根（52.26秒）、澳洲的奧卡拉瑾（52.27秒），雖然絲祖唐排在第六名，但第四和第五名的泳手都不會參加奧運100自，Swimswam指出，絲祖唐有力成為「成為奧運獎牌熱門何詩蓓、史甸貝根及奧卡拉瑾的嚴重威脅。」不過也提到，她在今年的世錦賽雖有報名100自，但最終未有出賽，難言她在奧運會否真的落場。

至於在何詩蓓另一強項200米自由泳中，這位港將列三號種子，報名時間為1分53.96秒；首兩名都是今季表現驚人的澳洲泳手，分別為迪梅絲（Ariarne Titmus）及奧卡拉瑾，前者的時間，是在今年6月澳洲奧運資格計時賽創下的1分52.23秒新世界紀錄，奧卡拉瑾的時間則是同場做出的1分52.48秒，雖然也打破了她自己去年造出的1分52.85秒舊世績，但世界紀錄最終落在更快的同胞手上，可以預想200自的爭逐將會十分激烈。