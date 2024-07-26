巴黎奧運｜超級富二代也參賽 Bill Gates女婿在列出戰馬術項目
撰文：劉耀洋
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法國巴黎奧運即將開幕，參賽運動員達到約1萬人，一些國家代表團中出現來自富豪世家的運動健將。美媒7月25日報道，本屆奧運將至少有兩名超級富二代參與，還有一名億萬富豪的女婿，即微軟創辦人比爾·蓋茨（Bill Gates）的女婿Nayel Nassar。
美媒《商業內幕》7月25日報道，他們分別是代表美國出賽的網球女將Emma Navarro和皮古娜（Jessica Pegula）；而微軟創辦人比爾·蓋茨的女婿Nayel Nassar則將代表埃及出賽馬術項目。
現年23歲的Emma在2024年溫網16強賽中擊敗世界排名第二的歌芙（Coco Gauff）而備受關注，她身價15億美元（約117億港元）的父親Ben Navarro大力支持女兒的對網球的熱情。他的公司Beemok Capital於2022年買下美國第三大網球賽，辛辛那提網賽（Cincinnati Open）。
現年30歲的皮古娜6月才在2024年柏林女網賽捧冠，這是她第二次參加奧運。報道引述《福布斯》（Forbes）雜誌指，她的父親Terrence Pegula身價68億美元（約530億港元），曾在2014年以14億美元買下國家美式足球聯盟（NFL）的水牛城比爾隊（Buffalo Bills）。
Nayel Nassar在2020年奧運的馬術個人場地障礙賽中獲得第24名，2024年將是他第二度參與奧運比賽。Nayel Nassar與他的妻子、蓋茲的長女Jennifer Gates在佛羅里達州（Florida）共同經營一系列馬術訓練設施。
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