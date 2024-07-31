Travel＋Leisure讀者之選：中南美洲10大旅遊城市　秘魯2市上榜

撰文：官祿倡
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國際知名旅遊雜誌《旅遊與休閒》（Travel＋Leisure）舉行投票，選出2024年中美和南美洲最佳旅遊城市，根據7月初公布的結果，第一名是秘魯的印加古城「庫斯科」（Cusco）。危地馬拉（Guatemala，又譯瓜地馬拉）的古城「安提瓜」（Antigua），則是排名第二。

《旅遊與休閒》國際旅遊雜誌總部位於美國紐約市，每年都會公布「世界最佳獎」，這是一項對全球機場、城市、郵輪、酒店和島嶼進行評級的年度讀者調查。

2022年6月23日，秘魯庫斯科，當地人在庫斯科中心廣場舉辦慶典遊行，慶祝傳統印加文化節日。（Getty）

雜誌編輯部指出，超過18.6萬讀者參與評選，分別在景觀，文化，食物以及友善程度等作評量。秘魯的印加文明古城庫斯科（Cusco）以總評分87.47蟬聯第一，危地馬拉的古城安提瓜總評分85.93，從2023年的第七名提升到2024年的第二名。

以下是十大旅遊城市排名與評分

1. 秘魯庫斯科，評分：87.47

2. 危地馬拉安提瓜，評分：85.93

3. 厄瓜多爾基多，評分：84.26

4. 秘魯利馬，評分：84.13

5. 阿根廷布宜諾斯艾利斯，評分：84.09

6. 巴西里約熱內盧，評分：82.81

7. 哥倫比亞Cartagena，評分：82.69

8. 哥倫比亞波哥大，評分：82.14

9. 阿根廷門多薩，評分：82.00

10. 巴拿馬，巴拿馬城，評分：79.05

2018年5月24日，秘魯庫斯科，圖為知名印加古城武器廣場（Plaza de Armas，暫譯）（Getty）
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