危地馬拉黑幫邊坐牢邊辦「度假村」獄內設娛樂設施　警：完全失控

中美洲國家危地馬拉警方6月2日以監獄改建為由，決定把225名有黑社會背景的囚犯轉移，過程中發現他們正服刑的監獄已被私下改造。這處名為「小地獄」（El Infiernito）的監獄藏有各式娛樂設施與電器，甚至建有農場與水池。參與行動的官員指，監獄內部管理「完全失控」。



警方在監獄內發現數隻鱷魚、蛇、浣熊、鷹等野生動物，又有水池，相信是囚犯親身挖開用以豢養鱷魚。

監獄內有遊戲機如PlayStation 5，又有電競椅，並有冷氣機、多部雪櫃等。

危地馬拉內政部長希門尼斯（Francisco Jiménez）因此事誓言重建「最為戒備森嚴」的監獄，他稱「這是監獄，不是度假村」。

↓↓希門尼斯在社交媒體發文痛批「這是監獄，不是度假村」↓↓

警方表示囚犯還在監獄內設立「指揮中心」，利用非法取得的手機和網絡，遠程遙控監獄外的黑社會實行犯罪，完全不因坐監受限。警方續指囚犯因一次突擊檢查敗露，期間檢獲2把槍、4個彈匣和68發子彈，因此懷疑他們有機會越獄。

危地馬拉總統阿雷瓦洛（Bernardo Arevalo）2024年上任時，針對國內治安展開一系列整治行動，包括打擊黑社會、整頓治安、掃蕩毒品。