凱特王妃溫布頓男單決賽亮相風采依然　確認患癌後第二次公開露面

熱愛網球運動的威爾斯王妃凱特，是溫布頓網球賽常客，她今年確診患癌並接受治療，自此鮮有公開露面，今屆溫網賽事亦一直未見她的身影，直到周日（14日）上演祖高域對艾卡拉斯的男單決賽，凱特在女兒夏洛特公主陪同下首度在今屆賽事亮相，也是她確認患癌後第二次公開露面。



凱特在女兒夏洛特公主陪同下首度在今屆溫布頓賽事亮相。（路透社）

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英國威爾斯王妃凱特自3月公布患癌後，一直接受治療，至上月才首度公開露面，現身英王查理斯三世的壽辰慶祝活動。

肯辛頓宮周六發聲明，宣布凱特王妃將在周日出席溫布頓男單決賽，同時擔任頒獎嘉賓，亦是她自患癌後的第二次公開露面。周日傍晚，凱特在女兒夏洛特公主陪同下首度在今屆賽事亮相，她穿上一條紫色長裙，重拾昔日風采。她早前發放影片宣布患癌消息時，明顯較為消瘦。

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凱特再次到All England Club觀戰，全程笑容滿面。現身前她發放訊息，表示：「我的康復進度良好，但所有曾進行化療的人都知，總是會有好日子和壞日子」，她又指出，「我的治療仍在繼續，並須再進行多幾個月時間。」

熱愛網球的凱特，是溫布頓常客，與威廉王子結婚後，2016年接任成為全英網球會的贊助人，即使威廉不在側，不時在溫網的觀眾席看到她的身影。凱特上一次缺席溫網，已經是2013年，當年她懷有喬治小王子，在醫生的勸告下無法到場。