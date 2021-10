Banksy「自毀」作品再次拍賣　以1850萬英鎊售出

英國塗鴉大師Banksy的作品《手持氣球的女孩》(Girl With Balloon)2018年拍賣時「自碎」,成為全球討論話題。事隔三年後,該作品以《愛在垃圾桶內》(Love is in the Bin)再次拍賣,最終以1850萬英鎊成交,比原本的成交價升價近20倍。



《愛在垃圾桶內》10月14日在倫敦蘇富比拍賣行(Sotheby's)拍賣,原本估價約400萬至600萬鎊,經過10分鐘現場及電話競投後,最終以1850萬鎊成交,目前未知買家身份。

《手持氣球的女孩》在2018年10月於蘇富比拍賣,當時由一名歐洲女買家以100萬鎊投得,不過在拍賣結束一刻,作品卻從畫框滑下,部分遭碎紙機破壞,引起全場驚訝。

點圖看看Banksy製作機關過程及在拍賣場自碎一刻▼▼▼

Banksy其後承認自己策劃破壞作品的計劃,該名女買家表示,原本對事件感到震驚,但想到自己的收藏品成為美術史的一部分後,就感到非常滿意。

《愛在垃圾桶內》在2019年借到德國的斯圖加特國立美術館(Staatsgalerie Stuttgart museum)展出,並在拍賣前在紐約及香港巡迴公開。而在拍賣結束後,拍賣官開玩笑地表示,對作品「仍然存在」感到放心。