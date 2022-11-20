Banksy指控連鎖服裝品牌Guess盜用作品　籲扒手到店「以牙還牙」

著名英國街頭藝術家班克西（Banksy）11月19日指責知名連鎖服裝品牌Guess使用他的作品印刷衣服出售，批評對方是盜用，呼籲扒手到店「光顧」。



Banksy 19日在Instagram發布一張位於倫敦的Guess門市照片，櫥窗內展示了他的著名塗鴉作品《擲花者》（Flower Thrower）複製品，以及明確標示「是Banksy的塗鴉作品」（With Graffiti by Banksy）。Guess近來推出的一系列服裝，也印有他的作品。

Banksy留言指此舉並未獲得本人授權，屬侵犯版權行為，無異於物質盜竊（material theft），呼籲扒手到店作相同舉動。

Guess暫時關閉有關門市

英國廣播公司（BBC）19日報道，Guess已在Banksy發文後關閉有關門市及遮蔽櫥窗，並安排保安人員在店外。Guess回應事件指，系列服裝所採用的設計經由塗鴉服裝公司Brandalised授權，由兩間公司合作推出。

版權律師沃德（Liz Ward）表示，系列設計經Brandalised授權，Guess有權將商品推出市面。她指Banksy應循法律途徑追究，但若他希望保持匿名，則不太可能成事，又指他鼓勵入店行竊的行為不對。