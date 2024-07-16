巴西網紅涉人口販賣+性剝削囚8年 曾與巨星里安納度狄卡比奧合影
撰文：官祿倡
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英國廣播公司（BBC）7月15日報道，一名在社交平台上擁有眾多追隨者的巴西網紅、模特兒托雷斯（Kat Torres）因被控販賣人口和奴役罪獲八年監禁，根據受害人所指，托雷斯利用精心包裝的網絡形象誘騙並監禁支持者，進而奴役她們，還有受害人被迫賣淫還債。
美國聯邦調查局（FBI）2022年9月接獲失蹤報案後着手調查，案件才曝光。受害人起初受托雷斯「傳奇經歷」影響，轉而在托雷斯的網站購買諮詢服務，托雷斯因此取得受害人信任。
托雷斯與荷里活巨星里安納度狄卡比奧（Leonardo DiCaprio）合影
另有受害人被騙後醒覺，希望逃離，但被脅迫還債，不得不遵從托雷斯的「命令」——到脫衣舞俱樂部工作。
托雷斯善於經營自己的社交平台，曾暗示自己與荷里活巨星里安納度狄卡比奧（Leonardo DiCaprio）拍拖，最多獲120萬人訂閱。
《每日郵報》15日報道，托雷斯家庭出身貧困，自選美比賽出道後便作為職業模特兒在歐洲和美國工作。
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