俄羅斯飼主寵溺曬緬因貓萌照 外貌霸氣個性溫柔可愛對比融化網民
撰文：王海
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在俄羅斯一座小鎮上，有一位貓奴Yuliya Minina飼養一隻名為Kefir的緬因貓，位她笑稱牠是「最世界最大隻的貓」，並且時常在Instagram發相分享她與這隻巨大可愛貓咪的日常生活。
Yuliya Minina時常在她的IG上分享與愛貓Kefir的日常生活：
綜合外媒報道，Kefir是一隻緬因貓，這個品種的貓本來就體型較大，獨一無二的巨大體型讓人過目難忘，有愛貓人士稱牠為「溫柔的巨人」（gentle giant）。
雄性緬因貓的平均體重約為18磅（8.16公斤），而雌性則為12磅（5.44公斤），雄性的體型明顯大於雌性。
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現年4歲的Kefir，在2022年時還只有兩歲時體重已經超過26磅（11.79公斤），憑可愛的樣貌與體型的「反差萌」吸引大量粉絲，甚至有些人第一眼還以為Kefir是一隻大狗，
Minina補充道，雖然Kefir的霸氣外型十分「令人敬畏」，但其實牠是一隻超愛撒嬌的溫柔大貓咪。
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