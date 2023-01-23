嗜血房東指他養貓「夾硬」加收租金　男子一招搞定

美國許多州房東都有寵物政策，只要房客養寵物就要多收高額租金。一名男網友表示，他只是因為被房東看到在家門口餵流浪貓，貓咪甚至不是他的，就要從下個月開始被加收300美金（約港幣2,350）的租金，讓他無奈喊冤，結果隔幾天他乾脆就把貓帶回家養了。



原PO在社群影音平台TikTok上發布影片，畫面開頭他就把一隻喵喵叫的黑白貓擋在門外，接着表示那隻貓其實不是他的，但誇張的是因為有一次被房東看到他在門口擺飼料和水餵食貓咪，就被房東要求從下個月開始必須加收300美金的租金。

美國年輕租客餵流浪貓被房東加收300美金寵物費！（點擊放大瀏覽）▼▼▼

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「這根本就不是我的貓，你們也看到了」，原PO說，其他家的房客也都在房門外放碗裝水和飼料，一堆人在餵貓，他卻要因此被加收錢，讓他相當不服氣。他說下個月的房租還是只會付和先前同樣的金額，「我才不管他說什麼」。

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網友紛紛留言，「不要付這個錢給房東」、「寵物費用是為了支付房屋內可能造成的任何破壞，如果貓咪沒有進到房裏來，那就不用付錢」、「劇情轉折：結果那隻貓是房東的，他們聯手來詐騙你的錢」、「可憐的貓咪」。

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一名網友說原PO也可以轉念，「嘿，如果房東都已經收你錢了，乾脆就把貓帶回家吧。」結果原PO隔幾天回覆，「我已經幫貓貓買好新床了」。

【本文獲「ETtoday」授權轉載。】