無需約打羽毛球！「倒轉菠蘿」成西班牙單身友求偶暗號

近期香港興起以「約打羽毛球」作為約會意中人的「暗號」，而素來以熱情奔放出名的西班牙則興起一股去超級市場尋覓另一半的熱潮。英國媒體報道，西班牙一個連鎖超市表示，只要每晚7至8時光顧他們的分店，並在手推車內放一個「倒轉菠蘿」，自然會遇到有緣人。這股風潮經社交媒體擴散後，引來不少民眾前往超市尋覓真愛。



英國廣播公司（BBC）9月3日報道，大量西班牙單身民眾近日選擇在晚上7至8時光顧連鎖超市Mercadona碰運氣。

這股風潮的源頭是當地一位演員在其社交媒體帳戶留下一則貼文：「每晚7至8時到Mercadona識人吧」。

而Mercadona超市在其社交媒體帳戶上也留下一則貼文：「我們貨架上的菠蘿正期待促成您的下一次約會。」

西班牙連鎖超市Mercadona近期興起一股熱潮，Mercadona表示只要每晚7至8時光顧，並在手推車內放「倒轉菠蘿」，就能覓得同樣尋求另一半的單身人士。（X@ankorinclan）

據網上的講法，顧客應將裝有倒轉菠蘿的推車推到超市售賣酒類的區域，如果在那裏遇到心儀的對象，就用自己的推車與對方的推車輕輕碰撞。如果對方也有興趣，就應該用推車「回撞」對方的推車，表示雙方都有意繼續聊下去。

而這種另類求偶術也衍生出不同的「玩法」，有網民表示如果推車內放的是朱古力或糖，代表那個人在尋求長期關係。

而如果有人在推車內放豆類或生菜，代表這個人只是想逢場作興玩玩而已。