如何吃漢堡包避免增肥？美女教練：不是改吃沙律　「算盡」更重要

麥當勞所推出的快餐被視為威脅健康、加速肥胖的萬惡深淵。



不過，英國一名減重教練卻透露，其實麥當勞可以在吃的健康的同時、又可以消弭內心的罪惡感，且當然不是老生常談的沙律、蘋果，只要計算好卡路里，同樣能夠在保障食物美味的同時，繼續維持健康飲食。

英國減重教練Rosi May透露「吃麥當勞減肥」的方法（IG@rosijayfitness）

英國減重教練Rosi May透露「吃麥當勞減肥」的方法（IG@rosijayfitness）

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根據美媒《紐約郵報》，一名來自英國的減重教練梅伊（Rosi May）在社群平台Instagram上傳影片，分享如何在維持健康、減肥的同時，還能夠繼續享受美味的麥當勞。

她表示其實減肥無須專注在食用沙律和雞胸肉，只要專注在如何消耗體內的卡路里就行：

減肥並非意味著你必須被迫放棄喜歡的一切，而是必須深思熟慮計算卡路里。

梅伊表示，只要依循她的建議，每一餐減少500卡路里，並能在減肥的道路步上康莊大道：「只需要經過一週，若能減少500卡路里，則相當於減掉體重1磅（約0.45公斤），假設每一週都這樣做的話，那麼一年下來就能夠減少到52磅（約23.5公斤）。」

英國減重教練Rosi May（IG@rosijayfitness）

英國減重教練Rosi May（IG@rosijayfitness）

英國減重教練Rosi May（IG@rosijayfitness）

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梅伊以「Double 足3兩」（Double Quarter Pounder）為例，若搭配大杯可樂和大份量薯條，其熱量高達1385卡路里，對大部分人而言已經接近每天建議的熱量攝取上限。

因此，她建議最簡單的方法是將原本的大杯可樂替換成零糖可樂，如此可以減少212卡路里。然而，她也強調這並非代表零糖可樂是健康的選擇，因為皆含有致癌和中風風險的阿斯巴甜（Aspartame，APM）。

梅伊建議，將原本含有444卡路里的大份薯條，替換成只有337卡路里的中薯，至於Double 足3兩則替換成一般的雙層芝士孖堡，如此可以在享受美味的同時，節省至少500卡路里，且不會佔據一整天的所有熱量。

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