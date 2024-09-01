《黑神話：悟空》菩薩像頭部藏在大英博物館？Fact Check另有發現

位於英國倫敦（London）的大英博物館（British Museum）是世界四大博物館之一，但也被許多國家稱為「贓物展覽館」，因為裏頭展示大量「大英帝國」時代從各國掠奪來的文物。近日大英博物館抖音帳號突然關閉留言區，原因竟和全球爆紅的中國首個3A級電動遊戲《黑神話：悟空》有關。



根據星洲網，《黑神話：悟空》中有一章節名為「風都黃昏」，有一位靈吉菩薩彈着一段陝西小調，但鏡頭拉近卻發現「沒有頭」，許多玩家為之好奇，特別是對中國歷史文化認識不多的外國玩家。

大英博物館內的菩薩像（微博@耿直x100u）

此時有網民藉此「科普」說：「遊戲中無頭的靈吉菩薩是響堂山石窟（公元550年中國文物）中的無頭雕像，響堂山石窟中的許多雕像的頭部被盜，其中包括靈濟菩薩的頭。這個人物的原型就是靈濟佛，而現實中靈濟佛的頭像就在大英博物館。」

消息一出，許多玩家開始在社群媒體上發聲，要求英國歸還中國文物，並紛紛到大英博物館的社群平台留言，要求博物館「還我佛首」！館方眼見事態愈鬧愈大，於是乾脆關閉留言區。

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然而，中國觀察者網的「對謠言說不」專欄指出，如果此事是真的，完全可以藉着黑神話的全球爆火，給西方人更好的講述一下當年西方列強盜竊中國文物的黑歷史。但有人順着自媒體給出的線索去核實後，卻發現了兩個問題：

1、靈吉菩薩似乎是《西遊記》作者吳承恩虛構，現實佛教中似乎並沒有這麼一位法號靈吉的菩薩。

2、在一位外國博主的社媒上，發現了一個外形幾乎一致的展品，根據介紹，上面不僅寫着這是一個觀音菩薩佛首，還提到是一個名叫何鴻卿的英國爵士贈予大英博物館的藏品。他是香港富商、慈善家及古董收藏家。



順着自媒體給出的線索去核實後，發現了兩個問題。（微博@耿直x100u）

專欄表示，雖然眼下的這個線索有些問題，但自媒體的探索方向依舊值得鼓勵。《黑神話：悟空》是一款極為優秀的遊戲，其優秀的遊戲性也令西遊記和中國文化這些遊戲中的核心元素，透過遊戲這種流行文化載體，傳播到世界各地。有人認為，可以藉着外國人對遊戲的關注，對於靈吉這個無頭菩薩的好奇，在外國的遊戲論壇或相關群組裏，說明無頭菩薩在中國的文化歷史中，還有什麼象徵意義。

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