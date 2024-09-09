日本東京超人氣飯糰店主：來生想做飯糰 談2大受歡迎秘訣
撰文：王海
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在東京大塚站開業超過60年的商店飯糰Bongo（日文：おにぎりぼんご，Onigiri Bongo）享負盛名，店內的大飯糰份量十足，比一般飯糰大2倍、有多達55款的餡料選擇是一大特色。每天都有來自日本全國各地的食客前往朝聖。老闆娘更表示，如果有來生，她希望成為一件飯糰。
年過70歲的老闆娘右近由美子在接受訪問時分享其獨門秘方，每天用上1.5包新潟越光米，製作1000至1500個飯糰，而且全部都是即叫即做，因此訓練出2分鐘內製作5個飯糰的技能，基本上下單後1分鐘便能把飯糰交給客人。
日本網民分享產品外觀與味道獨特的飯糰：
飯糰Bongo另一個受歡迎原因是的飯糰超足料，飽滿的餡料及實惠的價格都令食客感到滿足。
每個飯糰約使用150克米，飯糰裏面有足量餡料。當中最受歡迎組合為肉鬆加蛋黃，以及招牌三文魚，現時店內提供總共55種口味。
據《日本時報》報道，老闆娘右近由美子2月2日出席由日本飯糰協會舉辦的首屆飯糰峰會（Onigiri Summit）時表示，若然有來生，希望成為一件用心製作的飯糰。
當被記者問及重生時想成為什麼餡料的飯糰，她指出：「飯糰不在乎形狀，而在乎靈魂。餡料並不重要。我只想成為一件用心製做的飯糰。」
右近由美子出席飯團峰會時從飯糰協會代表接過嘉許狀：
或者這就是飯糰店人氣不衰的真正原因，老闆娘右近由美子的匠人精神。
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