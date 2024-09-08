日本旅行光顧壽司店　先看門簾髒不髒？專家談江戶時代歷史解答

日本壽司深受外國遊客的歡迎，不過對於筷子文化並不熟悉的歐美觀光客，可能會直接用手拿取壽司食用，卻又擔心被眼前的師傅施以異樣眼光。日媒訪問前家政老師和漢步實有關壽司的正確吃法，她透露，其實從江戶時代，壽司是用手吃的，而且傳說店家「門簾愈髒」代表愈好吃。



其實從江戶時代，壽司是用手吃的，而且傳說店家「門簾愈髒」代表愈好吃。（Canva）

根據日媒Hint-Pot9月6日報道，現在吃壽司大部份人都是拿着筷子吃，但是在江戶時代是以手直接拿起壽司食用。和漢步實表示，在當時，握壽司被視為「速食」而流行起來，通常在小吃攤上供應，客人站着用手拿起來吃完後，都會在店家的門簾上擦手，於是在日本誕生的一個傳說：「門簾愈髒的壽司店，代表味道愈鮮美好吃，生意興隆。」

「壽司是用手吃」的觀念就是這樣殘留下來，如今大部分的人都是使用筷子夾取壽司。不過到底該如何夾取壽司，才能不破壞握壽司，完整的夾起？和漢步實透露，秘訣在於，不要試圖將壽司豎起來，因為這樣更容易讓它散掉，只要用筷子輕輕夾住壽司的中間，讓壽司稍微側放並提起。

和漢步實表示，當然如果食材已經調味，就可以直接吃，但沾醬油時，請注意不要將醬油沾到米飯上。由於飯若沾上醬油，就很容易造成生魚片等食材和米飯脫落。另外，醬油也別加太多，否則無法享受食材本來的味道，少量沾取即可。

至於夾取壽司沾醬油時，也有訣竅。和漢步實表示，用筷子夾取時，如上述所提到，將其微側放並提起，然後移動到醬油碟子中，將配料的尖端沾上少許醬油。也可以把醬油碟子拿在手上，防止醬油滴落。

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另外，若吃帶有生薑、青蔥等調味料的壽司，或用海膽或三文魚籽製成的軍艦壽司時，如果直接用筷子提起，配料就會脫落。因此在這種情況下，最好利用一旁的壽司薑片，夾起來沾取醬油，然後再將薑片上的醬油塗在配料上，再吃下肚。

報道指出，壽司基本上是一種一口吃完的食物​​，如果一口吃不完，不要放回盤子裏，用手或筷子夾着繼續吃。

儘管飲這個禮儀上可能出現問題，但它的基本原則是「不讓他人感到不舒服」。他對人們說別擔心太多，才能盡情享受代表日本飲食文化的壽司。

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