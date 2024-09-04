日本皇室｜悠仁親王傳成績差卻想入東大 紀子妃當虎媽有苦衷？
日本皇室悠仁親王即將於9月6日滿18歲，這是自他爸爸秋篠宮以來，日本皇室時隔39年有男性皇族成年。但比起他成年一事，大批日本民眾現在更關注他的升學問題。
日媒指出，紀子處心積慮安排悠仁進東大，使他以特殊申請方式進入名校就讀，導致悠仁的成績跟不上同學，甚至在課堂上被老師提問時，因為答不出來而全身僵硬。
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《女性自身》報道，秋篠宮夫婦與悠仁於8月25日訪問京都，出席「第27屆國際昆蟲學會議」開幕式。
悠仁日前與知名學者共同研究昆蟲，並聯名發表論文。他於8月26日也在該會議上用海報發表研究結果。但悠仁26日並未出席，開幕式結束後就返回東京。
報道指出，這場會議是悠仁與知名昆蟲學者交流的好機會，但他卻只出席開幕式就離開，讓外界更加質疑「悠仁出席活動，只是為了申請東京大學」。
根據東京大學網站，學生若想要以推薦入學方式進入東大農學院，必須提出「活動實績相關資料」，包括在公司實習、擔任志工或出席國際會議。
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悠仁的就學之路與其他皇族不同。他以「特別入園制度」進入御茶水女子大學附屬幼稚園後，得以使用「姊妹校進學制度」進入升學名校筑波大學附屬高等學校。
據報道，這是悠仁母親紀子妃一手規劃的「升學戰略」。但這也讓悠仁的成績更加受到外界矚目。
《週刊文春》8月表示，根據筑波大學附屬高中關係人士爆料，除了生物之外，悠仁的文科與數理科目成績遲遲沒有成長，跟不上其他同學。
此外，還有知情人士指出，教過悠仁的老師透露「就算課堂中問悠仁問題，他也沒辦法回答，全身僵硬」。讓日媒忍不住質疑「悠仁當初真的想進這種升學名校嗎？」。
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報道一出也引發不少日本民眾感嘆：
「父母應該讓子女自己決定出路」
「沒有人認為悠仁有實力上東大」
「應該讓悠仁選擇他想上的學校」
另一方面，靜岡福祉大學名譽教授小田部雄次表示，未來的天皇需要的是「品德」，而非學歷。小田部表示，外界現在感覺秋篠宮夫婦為了讓悠仁進東大而不擇手段，反而會讓悠仁失去民心。
另一方面，紀子妃為甚麼不顧外界輿論，堅持要讓悠仁升學？宮內廳關係人士認為與日本上皇夫婦有關。
報道指出，愛子公主誕生後，日本為了是否該修法，讓女性也能成為天皇一事鬧得沸沸揚揚，因此上皇夫婦在約20年前，允許秋篠宮夫婦再生一胎，認為只要生出男孩，就能維持「皇位由屬於皇統的男系男子繼承」制度。
此舉讓紀子妃相當感動，認為上皇夫婦將皇室的未來託付給自己，進而對悠仁的學業產生強烈使命感，不顧人民批判也要將悠仁送進東大。
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