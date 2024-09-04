日本皇室｜悠仁親王傳成績差卻想入東大　紀子妃當虎媽有苦衷？

日本皇室悠仁親王即將於9月6日滿18歲，這是自他爸爸秋篠宮以來，日本皇室時隔39年有男性皇族成年。但比起他成年一事，大批日本民眾現在更關注他的升學問題。



日媒指出，紀子處心積慮安排悠仁進東大，使他以特殊申請方式進入名校就讀，導致悠仁的成績跟不上同學，甚至在課堂上被老師提問時，因為答不出來而全身僵硬。

悠仁是秋篠宮一家成員、日本皇室第2順位繼承人，其父是第1順位繼承人、天皇的弟弟文仁。（GettyImages）

悠仁是秋篠宮一家成員、日本皇室第2順位繼承人，其父是第1順位繼承人、天皇的弟弟文仁。（GettyImages）

悠仁親王（右）熱愛研究昆蟲。（日本宮內廳官網）

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《女性自身》報道，秋篠宮夫婦與悠仁於8月25日訪問京都，出席「第27屆國際昆蟲學會議」開幕式。

悠仁日前與知名學者共同研究昆蟲，並聯名發表論文。他於8月26日也在該會議上用海報發表研究結果。但悠仁26日並未出席，開幕式結束後就返回東京。

報道指出，這場會議是悠仁與知名昆蟲學者交流的好機會，但他卻只出席開幕式就離開，讓外界更加質疑「悠仁出席活動，只是為了申請東京大學」。

根據東京大學網站，學生若想要以推薦入學方式進入東大農學院，必須提出「活動實績相關資料」，包括在公司實習、擔任志工或出席國際會議。

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悠仁的就學之路與其他皇族不同。他以「特別入園制度」進入御茶水女子大學附屬幼稚園後，得以使用「姊妹校進學制度」進入升學名校筑波大學附屬高等學校。

據報道，這是悠仁母親紀子妃一手規劃的「升學戰略」。但這也讓悠仁的成績更加受到外界矚目。

《週刊文春》8月表示，根據筑波大學附屬高中關係人士爆料，除了生物之外，悠仁的文科與數理科目成績遲遲沒有成長，跟不上其他同學。

此外，還有知情人士指出，教過悠仁的老師透露「就算課堂中問悠仁問題，他也沒辦法回答，全身僵硬」。讓日媒忍不住質疑「悠仁當初真的想進這種升學名校嗎？」。

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佳子公主前往世界遺產巴特農神殿視察時，身穿一件與希臘國旗同色的鮮豔藍色針織上衣，該上衣疑為服飾品牌Pierrot（ピエロ）的商品，定價為2990日圓。該針織上衣在媒體報道後已被搶購一空。（YouTube@ANNnewsCH）

佳子公主前往世界遺產巴特農神殿參觀時，身穿一件與希臘國旗同色的鮮豔藍色針織上衣，該上衣疑為服飾品牌Pierrot（ピエロ）的商品，定價為2990日圓。該針織上衣在媒體報道後已被搶購一空。（YouTube@ANNnewsCH）

佳子公主前往世界遺產巴特農神殿視察時，身穿一件與希臘國旗同色的鮮豔藍色針織上衣，該上衣疑為服飾品牌Pierrot（ピエロ）的商品，定價為2990日圓。該針織上衣在媒體報道後已被搶購一空。（YouTube@ANNnewsCH）

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報道一出也引發不少日本民眾感嘆：

「父母應該讓子女自己決定出路」

「沒有人認為悠仁有實力上東大」

「應該讓悠仁選擇他想上的學校」



另一方面，靜岡福祉大學名譽教授小田部雄次表示，未來的天皇需要的是「品德」，而非學歷。小田部表示，外界現在感覺秋篠宮夫婦為了讓悠仁進東大而不擇手段，反而會讓悠仁失去民心。

日本皇室第二順位繼承人悠仁親王被指可能會以推薦入學方式進入名校東京大學，在日本引發爭議，約1.2萬名網民聯署反對（網站截圖）

另一方面，紀子妃為甚麼不顧外界輿論，堅持要讓悠仁升學？宮內廳關係人士認為與日本上皇夫婦有關。

報道指出，愛子公主誕生後，日本為了是否該修法，讓女性也能成為天皇一事鬧得沸沸揚揚，因此上皇夫婦在約20年前，允許秋篠宮夫婦再生一胎，認為只要生出男孩，就能維持「皇位由屬於皇統的男系男子繼承」制度。

此舉讓紀子妃相當感動，認為上皇夫婦將皇室的未來託付給自己，進而對悠仁的學業產生強烈使命感，不顧人民批判也要將悠仁送進東大。

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【本文獲「TVBS」授權轉載。】