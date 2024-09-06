日本人妻每日收過百無聲電話騷擾　疑犯近在眼前稱動機「全為愛」

撰文：TVBS新聞網
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日本兵庫縣一名31歲女子，自7月起每天都會接到逾百通無聲電話騷擾，讓她相當頭痛。

由於騷擾的狀況持續將近1個月都沒有改善，她尋求警方協助後，發現騷擾人竟然是與她同床共枕的丈夫。

她的丈夫4日被逮捕，落網後透露「是因為愛她才打電話」。這是兵庫縣第一起丈夫騷擾同住妻子的案例。

警方指出，這對夫妻過去沒有任何糾紛。（MBSSニュース）

綜合《神戶新聞》與MBS NEWS報道，兵庫縣警人身安全對策課與川西署，4日依據違反《跟蹤規制法》嫌疑，逮捕一名38歲男性上班族。

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據了解，該男子涉嫌於7月10日至8月4日間，刻意將手機設定為隱藏號碼，每天打上百通無聲電話給妻子。

他的妻子為了騷擾電話相當頭痛。此外，她同時發現每當丈夫就寢、或她使用丈夫手機打遊戲時，就不會接到無聲電話。

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這讓她感到不對勁，7月24日拿手機找警方諮詢。警方調查後發現是她的丈夫所為。

警方指出，這對夫妻過去沒有任何糾紛。男子在調查時已承認犯行，聲稱因「很愛妻子才會撥打無聲電話」。

警方今後將詢問雙方詳細相處狀況，持續進行搜查。

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【本文獲「TVBS」授權轉載。】

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