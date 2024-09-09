俄羅斯黃貓「喪食」肥到17kg走不動　義工協助厲行減磅大計

俄羅斯有一隻名為Kroshik在醫院地下室獲救，因被過度餵食至體重嚴重超標，胖到17公斤，甚至無法行走。動物收容所的義工驚訝之餘，決定協助牠減肥。



這隻名為Kroshik的橘貓在一間醫院的地下室生活，由於醫院的工作人員都很喜愛牠，經常餵食，導致Kroshik的體重飆升到17公斤，連行走都舉步維艱。

當動物義工發現牠時，牠還在吃餅乾和喝湯。

動物收容所的發言人表示：「Kroshik的情況十分罕見。顯然有人非常喜歡貓，以至於把牠餵到「癡肥」的狀態。」

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Kroshik嚴重超重，收容所的獸醫在體檢期間甚至無法為牠進行超聲波掃描。現在，這隻肥貓已經在收容所嚴格控制飲食，希望能讓牠減到到理想的體重。

《紐約郵報》9月6日的稱，大多數的家貓體重應該在4.5公斤左右，當然不同品種的貓情況可以不同，Kroshik的體重已是正常貓咪的3倍以上。

雖然Kroshik肥嘟嘟很可愛，但是過重仍然會造成健康問題，增加患上糖尿病和關節炎的風險。

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