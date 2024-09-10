iPhone 16｜實測Apple AI預覽版　美媒科技記者：有時令人捧腹

蘋果（Apple Inc.）公司發布會在香港時間9月10日凌晨1時舉行，介紹新一代手機iPhone16及其他多款新產品。iPhone 16加設蘋果人工智能（Apple Intelligence），能幫助用家處理日常瑣事，成為一大看點。不過有美媒科技記者在參與測試預覽版後認為表現不盡如人意：「它有時很有用，有時卻令人想笑。」



《華盛頓郵報》科技版專欄作家福勒（Geoffrey Fowler）9月9日刊出標題為《iPhone 16都是關於蘋果AI 預覽版顯示它可能有點蠢》的文章，分享「用後感」。

他稱蘋果AI在處理訊息時，有時會編造出不實資訊，令人感到「不舒服」，例如聲稱共和黨總統候選人特朗普（Donald Trump，又譯川普）支持民主黨副總統候選人沃爾茲（Tim Walz）當總統，甚至還：「編造了我在加州大學柏克萊分校（UC Berkeley）教書的想法。」

福勒同時強調自己測試的是iOS 18.1的第三個開發者預覽版本的蘋果AI，不代表最終產品。

他還向蘋果公司上報這些問題，蘋果表示，目前正提高AI的準確性，這並非蘋果AI獨有的問題，其他AI公司也有出現類似問題。