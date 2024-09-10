iPhone 16｜4機型各有不同　達人教挑選攻略　平價款也有AI功能

蘋果（Apple）正式發布了全新的iPhone 16系列，包括iPhone 16、iPhone 16 Plus、iPhone 16 Pro和iPhone 16 Pro Max。



而日本3C專家也分析了4個機型的優點，並推薦最具CP值的款式。

蘋果Apple iPhone 16官網產品介紹（apple.com）

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電子雜誌作者武者良太表示，此次iPhone 16系列4個機型可以根據螢幕大小，分為iPhone 16和16 Plus、iPhone 16 Pro和Pro Max等2個系列。

而他也分析了4個機型的細部差異，希望無論是想換新手機還是增加備用機的消費者，都可以選擇適合自己的手機。

武者良太統整了iPhone 16系列的3大亮點，分別是iPhone 16 Pro增加了光學5倍變焦功能並支援 4K 120fps的高幀率影片拍攝。

此外，整個iPhone 16系列都搭載了Apple研發的生成式AI「Apple Intelligence」。

專家指出，iPhone 16系列最大的升級亮點有2個，分別是影片拍攝功能的強化以及生成式AI技術。特別是iPhone 16 Pro和Pro Max，憑藉光學5倍變焦和4K 120fps影片拍攝，幾乎可以取代傳統數位相機，適合喜愛拍攝高畫質影片的使用者。

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另一方面，價格相對親民的iPhone 16和16 Plus也不遜色，同樣支援空間影片拍攝、微距拍攝以及鮮豔的HDR影片錄製。雖然缺少望遠鏡頭，但仍是不錯的選擇。

不過需要注意的是，iPhone 16和16 Plus的USB Type-C接口僅支援USB 2.0，因此想要透過USB連接傳輸大容量數據時，速度可能較慢，這對於想要在電腦上編輯影片的用戶來說，不太方便。

因此，更重視影片製作的人可以直接選擇iPhone 16 Pro或Pro Max。如果是不常拍攝影片，但想要嘗試最新AI技術的消費者，則可以購買iPhone 16或16 Plus，將會是更具CP值的選擇。

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