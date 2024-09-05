英國王室｜英媒：哈里願返王室出任「臨時職位」　條件是威廉道歉

英國傳媒9月4日引述消息人士報道，若英王查理斯三世（King Charles III）開口的話，哈里王子（Prince Harry）願意回歸王室擔任「臨時職位」，但前提是要兄長、王儲威廉（Prince William）道歉。



《鏡報》引述消息人士指，哈里正專注於在美國的生活，堅持對選擇退出王室生活的決定感滿意。

他同時持開放態度，若然父親、英王查理斯要求的話，他願意幫忙擔任王室「臨時職位」，報道談到查理斯曾因癌症治療而要延長休假，哈里願意幫手，也尋求改善與父親的關係。

圖為英國哈里王子2023年6月6日身在英國倫敦高等法院大樓外。（Reuters）

親近哈里的消息人士又指，若哈里要以任何身份代表家族的話，他會要求與他關係緊張的兄長威廉道歉。他意識到在自己2023年初推出回憶錄《Spare》（暫譯：備胎）後威廉王子的反應，英媒較早前報道，威廉王子不再歡迎哈里回歸。

哈里王子近年與王室關係一再轉差，2020年初，他與妻子梅根（Meghan, Duchess of Sussex）雙雙辭去在職王室成員身份，並分別在2022年、2023年推出紀錄片與回憶錄，大爆與家人不和內幕。

圖為哈里王子2023年3月27日現身倫敦高等法院，就他與另外6位名人控告《每日郵報》出版商聯合報業公司竊聽及侵犯私隱案預審出庭。（Reuters）

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