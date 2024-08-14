英國王室｜哈里梅根超難頂？幕僚長突然辭職　6年至少18員工走人

英國哈里王子（Prince Harry）2020年與妻子梅根（Meghan Markle）退出王室，遷居美國加州。



今年5月，兩人任命曾在多家大企業工作的高管凱特勒（Josh Kettler）擔任幕僚長，負責規劃兩人活動，被外界視為完美人選。

未料，就在哈梅近日準備啟程南美訪問之際，凱特勒突然辭職，讓哈梅的「難搞」傳聞不脛而走。

哈里梅根的幕僚長凱特勒（Josh Kettler）離職。（LinkedIn）

今年5月才陪同哈里梅根前往尼日利亞進行為期3天的訪問（點圖放大看看該尼日利亞之旅的照片）：

+ 17

《每日郵報》報道，哈里與梅根應哥倫比亞副總統馬奎茲（Francia Marquez）邀請，將於15日展開期4天的哥倫比亞之旅，除了造訪首都波哥大（Bogota），也將前往歷史殖民城市卡塔赫納（Cartagena）與卡利市 （Cali），被譽為「類王室之旅」（quasi-royal tour）。

然而在這關鍵一刻，消息人士卻爆料兩人的幕僚長凱特勒「已辭職」。

今年5月，凱特勒曾陪同哈里回到英國倫敦，慶祝哈里創辦的「不屈不撓運動會」（Invictus Games）10周年，這項運動會是專為傷殘軍人和病患而設。

同月晚些時候，凱特勒也陪同哈梅前往尼日利亞進行為期3天訪問，顯示他舉足輕重地位。

【延伸閱讀】白金漢宮著名陽台首開放參觀 體驗英國王室視角 承惠75英鎊

【延伸閱讀】白金漢宮著名陽台首開放參觀 體驗英國王室視角 承惠75英鎊（GettyImages）

點圖放大瀏覽：

+ 22

報道指出，凱特勒與哈梅共事不到半年就火速閃人，凸顯哈梅難以留住員工。

據說，自2018年結婚以來，兩人總共失去至少18名員工，其中9人或更多是在2020年他們搬到加州後離職的。

離職員工包括曾參與製作Netflix紀錄片《哈里與梅根》（Harry And Meghan）的萊文（Bennett Levine）、曾獲奧斯卡提名的內容主管布朗寧（Ben Browning）等人。

一名前員工透露：

最能說明問題的是，在我工作的整段時間裏，我不認為有聽到任何一位現任或前任員工說，如果有機會，他們還會再接受這份工作。這些員工並非在街上隨意找來的，許多人都曾在要求嚴格的老闆手下和高績效的公司及環境中表現出色。

《每日郵報》4月報道儘管梅根已面試了幾位候選人，但仍未能為她的自創個人生活品牌「美國里維埃拉果園」（American Riviera Orchard）找到一位行政總裁。據說，梅根希望這個專注於家居、園藝、食品和生活方式用品的品牌能獲得豐厚利潤。

《每日快報》則報道，據傳哈梅仍將自己「描繪成英國王室成員」，此趟哥倫比亞行也被視為「類王室之旅」，讓王室成員相當不滿，因為「王室之旅」一直以來都是代表英國進行外交、搭建橋樑和加強友誼，而哈梅此行顯然並非如此。

【延伸閱讀】英國凱特王妃露面準備過程極機密有Plan B 舊衣重穿「有玄機」

【延伸閱讀】英國凱特王妃露面準備過程極機密有Plan B 舊衣重穿「有玄機」（GettyImages）

英國凱特王妃（Catherine Princess of Wales），15日出席英王查理斯三世（King Charles III）的慶生遊行。（GettyImages）

英國凱特王妃（Catherine Princess of Wales），15日出席英王查理斯三世（King Charles III）的慶生遊行。（GettyImages）

點圖放大瀏覽更多凱特王妃及英王查理斯三世慶生遊行照片：

+ 16

延伸閱讀：

白宮：伊朗恐在本周報復以色列 英法德領袖急警告

【本文獲「TVBS」授權轉載。】