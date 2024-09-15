美國樂隊Jane's Addiction開騷變「開片」　成員突互毆嚇壞觀眾

很多演唱會都會加入特別環節為觀眾帶來驚喜，不過美國老牌搖滾樂隊 Jane's Addiction最近表演時的「臨時」節目就令觀眾目瞪口呆 — 全因樂隊兩名成員在台上突然大打出手。



天空新聞（Sky News）及《衛報》等傳媒9月14日報道，Jane's Addiction 13日在美國波士頓（Boston）開騷，根據社交平台流傳的片段顯示，樂隊在表演歌曲《Ocean Size》時，主音Perry Farrell突然向結他手Dave Navarro大叫，再以肩膀撞向對方。

Navarro隨即停止演奏，並伸手企圖隔開Farrell，但後者繼續失控咆哮，更揮拳擊中Navarro的肩部，其他隊友和工作人員即時上前阻止。Navarro除下結他，向台下觀眾致歉後離開舞台。

網民上載Perry Farrell的「暴走」經過：

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Farrell的港產歌手妻子Etty Lau Farrell事發後在社交平台Instagram為事件解畫，指丈夫每晚表演的歌聲都被樂隊的演奏聲淹沒，並稱他患有耳鳴和喉嚨痛。而他聽到台下觀眾投訴樂隊的旋律太大，導致聽不到他的歌聲時，就因此失控。

《滾石》（Rolling Stone）雜誌引述多名在網上留言的歌迷指，氣氛在事發前幾首歌曲已經顯得非常緊張。而Farrel早前於紐約巡唱時表示，他覺得自己的聲音有異常。