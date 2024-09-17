日本都有中秋節？　連鎖餐廳推限時食品　麥當勞有「賞月」漢堡

9月17日是中秋節，在香港以外，原來日本也會慶祝中秋節，他們稱之為「十五夜」。和我們一樣，他們也會在那時賞月，亦即「月見」，而在料理中也經常將「蛋黃」比喻為「月見」。日本的各大連鎖食肆一般會在中秋節前推出不同的「月見食品」應節，香港人熟悉的麥當勞每年都會推出「月見漢堡」，而吉野家就推出月見牛肉雞蛋丼飯。



日本麥當勞為中秋節推出的期間限定「月見漢堡」：

「月見系列」是日本麥當勞的秋季名物，「月見」在日文中為「賞月」之意，而在料理中經常將「蛋黃」比喻為「月見」。日本麥當勞在1991年首度推出「月見漢堡」，採用白芝麻麵包夾入牛肉漢堡扒、煙肉，以及一塊蒸烤而成的圓形「月見蛋」，打造出家傳戶曉的美味，而今年日本麥當勞自9月4日起再開賣全新「月見系列」。

日本吉野家為中秋節推出的期間限定月見牛肉雞蛋丼飯：

日本Sukiya為中秋節推出的期間限定月見壽喜燒牛丼：

這些「月見食品」的共通點是都加入了雞蛋，大概是因為圓形的雞蛋容易讓人聯想起八月十五高掛在夜空的明月。此刻在日本旅行的朋友不妨一試。