俄羅斯17kg黃貓嘗試逃離「減肥營」事敗　太肥被鞋架撠住一臉不悅

俄羅斯有一隻名為Kroshik黃貓早前在醫院地下室獲救，因被過度餵食至體重嚴重超標，胖到17公斤，甚至無法行走。動物收容所的義工驚訝之餘，決定協助牠減肥。協助牠「減磅」的獸醫表示，肥貓嘗試逃離收容所，但是礙於體型過於龐大被撠在鞋架上，敗走的Kroshik一臉不悅，還把整張臉塞進一對拖鞋內。



網民分享Kroshik「逃走計劃」事敗現場：

這隻名為Kroshik的黃貓在一間醫院的地下室生活，由於醫院的工作人員都很喜愛牠，經常餵食，導致Kroshik的體重飆升到17公斤，連行走都舉步維艱。

Kroshik嚴重超重，這隻肥貓現時已經在收容所嚴格控制飲食，希望能讓牠減到到理想的體重。

獸醫貝達科娃（Ekaterina Bedakova）9月11日在其Telegram貼文中寫道：「Kroshik今天試圖逃跑引起了騷動。當我們發現牠偽裝成拖鞋時，牠非常不高興，但在吃了一份食物後，牠終於平靜下來。」

俄羅斯一隻名為Kroshik黃貓在醫院地下室獲救，因被過度餵食至體重嚴重超標，胖到17公斤，甚至無法行走。動物收容所的義工驚訝之餘，決定協助牠減肥。Kroshik其後嘗試逃離「減肥營」失敗，因為體型過於龐大被卡在鞋架，牠表情一臉不悅。（X@CiroDiOtall）

收容所員工為了讓Kroshik減肥恢復正常體型，為牠量身訂做新的飲食計劃和定期的跑步機鍛鍊。同時考慮到體重，他們把Kroshik放在水箱裏以減輕關節的壓力。牠也相當不情願地在水中的跑步機上行走。