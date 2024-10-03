意大利男撿畫回家長期遭妻嫌 62年後始知是值5000萬畢加索真跡
撰文：ETtoday
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意大利一名回收業者撿到一幅畫，帶回家中並且掛在牆上，多年來都被老婆嫌棄「好可怕」。
62年之後送給專家鑑定，才發現竟是西班牙藝術大師畢加索（Pablo Ruiz Picasso）的真跡作品。
專家指描繪對象或是畢加索情婦Dora Maar 點圖放大看更多相關照片：
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1962年，羅索（Luigi Lo Rosso）在卡布里島（Capri）清掃一間民宅地下室時，意外發現了這幅畫。
他沒想太多，就帶回位於龐貝（Pompeii）的家裏裝飾，接下來數十年，都被裱框在一個廉價畫框，掛在客廳牆上。
羅索的兒子、現年60歲的安德利亞（Andrea）回憶，他小時候看過「藝術史百科全書」之後，一直覺得這幅畫是畢加索作品，因為左上角就有這位大師的獨特簽名：
我爸甚至在我出生前就撿到這幅畫，但完全不曉得畢加索是誰。他不是一個很有文化的人。我媽媽也不想留着它，她一直說它太可怕了。
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羅索生前一直沒有認真看待，安德利亞則是抱着疑惑長大，直到近年終於採取行動。
調查之後，藝術品估價、修復與鑑定機構「阿卡迪亞基金會」（Arcadia Foundation）成員、筆跡專家阿爾蒂耶里（Cinzia Altieri）證實：
毫無疑問，這個簽名就是他（畢加索）的。
不過，西班牙畢加索基金會，仍對畫作真偽擁有最終決定權。
根據專家看法，這幅畫可能創作於1930至1936年，描繪對象是朵拉．瑪爾（Dora Maar），她是一名法國攝影師兼畫家，也是畢加索的多年情婦與謬思女神。
如今這幅畫預估價值高達600萬歐元（約5143萬港元），但安德里亞表示：
我們只是普通家庭，目標一直都是查明真相而已，我們沒有興趣從中賺錢。
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