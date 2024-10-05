母貓照顧6貓寶寶　累壞翻肚倒地影片曝　網民：母親工作無分物種

照顧兒童對於天下所有母親來說都不是一件簡單的事，甚至對動物界的媽媽也一樣。外國一名女飼主家中寵物貓是6隻小貓的母親，她意外拍到母貓好將6隻小貓哄睡後，累倒地上的模樣，並於8月26日將影片上傳至網上，隨即引起一眾網民的熱議。



美媒《新聞周刊》（Newsweek）8月30日報道，女飼主上傳至Tiktok的影片顯示，一隻剛照顧完小貓的白色母貓看似疲憊地躺在地毯上，牠兩隻爪子都舉過頭，肚子也毫無防備地露出來。

女飼主在影片中解釋，母貓剛生下6隻小貓，由於小貓們活力過於旺盛，讓母貓忙於照顧它們，牠才會如此疲累。有網民留言稱，似乎跨越物種的母親角色，皆要面臨相同繁瑣的工作。

雖然片中母貓看似處於「生無可戀」的疲倦狀態，但其實牠實際上非常放鬆。報道引述國際貓協會（TICA）主席哈里森（Vicki Jo Harrison）表示，側睡的貓通常被認為是放鬆以及信任其身處的環境。

影片截至10月5日已獲超過90萬讚好，近2,000條評論。