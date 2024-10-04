日本婚禮禁忌｜封人情要單數先吉利　銀紙「棄新迎舊」全因這個人

日本7月發行新版的1萬、5000、1000日圓紙鈔，其中1萬圓票面人物，從政治思想家的福澤諭吉，改為有「日本資本主義之父」之稱的澀澤榮一。



但近日卻有人指出，包婚禮紅包給新人時，不可使用新版的1萬日圓紙鈔，最好繼續使用舊鈔。

日本7月發行的新版1萬日圓紙鈔（npb.go.jp）

日本7月發行的新版1萬日圓紙鈔（npb.go.jp）

日本舊版的1萬日圓紙鈔（npb.go.jp）

日本舊版的1萬日圓紙鈔（npb.go.jp）

朝日電視台報道，不只是台灣，在日本包婚禮紅包也有許多禁忌，例如金額一定要包奇數才吉利、並且要使用新鈔。

日本新版鈔票開始發行後，據傳近日又多出一條要注意的新禁忌。有網友指出，1萬圓鈔的「澀澤榮一」會讓人聯想到出軌，包婚禮紅包時，最好使用有福澤諭吉的舊鈔。

澀澤榮一被稱為「近代日本經濟之父」，留下豐功偉業。但他在日本也以「不忠」聞名，不僅要求妻子與情婦同居，在外也有許多私生子。

因此網友認為使用1萬圓新鈔包紅包給新人，恐會被聯想到出軌與外遇，應盡量避免。

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一名婚禮相關公司進行的調查也指出，約3成受訪者認為使用澀澤榮一的新紙鈔，包紅包給新人是失禮的行為。

但許多日本網友對這樣的「新禁忌」嗤之以鼻，指出：

「新人只要能收到錢就好」

「莫名其妙」

「新鈔普及後，根本很難找到舊鈔，這種禁忌根本沒有意義」



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