日本FamilyMart廢除堂食區　擴大貨架規模吸金

日本連鎖便利店FamilyMart（ファミリーマート、全家）10月2日宣布，全國約7000間分店的堂食區會陸續改為貨架，擴大商品規模，並更有效活用店內空間。



《ITmedia Business Online》報道，FamilyMart在2013年開始為店內設堂食區，至今約7000間分店都設有位置供顧客享用食物。不過受到疫情影響，使用堂食區的顧客減少，因此公司考慮用盡店舖空間，決定將堂食區改為一般產品的貨架，提供更符合顧客需要的貨品。

報道提到，FamilyMart在2024年內為大約2000間分店進行改裝工程，擴充的貨架將以服飾、廁紙、清潔劑等生活必需品作為主打。公司會視乎這些店舖的表現，再決定何時為餘下分店改裝，但部分店舖在條件許可下，仍可保留堂食區。

FamilyMart認為，疫情改變顧客使用堂食區的模式，因此決定將它改為貨架。（網上圖片）

不過《SoraNews24》提到，FamilyMart的改裝計劃可能與日本的消費稅有關。當地在2019年10月將消費稅由8%增至10%後，日用品及外賣餐飲的消費稅維持在8%，而在餐廳堂食則需要支付10%消費稅。

這意味便利店的堂食區在法例是屬於「食肆」，假如廢除堂食區，就可以避免堂食和外賣之間的稅率差異，亦可防止顧客長期佔用的情況。