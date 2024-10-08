「啤酒罐」藝術品遭荷蘭博物館員工丟棄　館長：花大量心機製成

在街邊見到空的啤酒罐，大家或者會想到隨手亂拋垃圾問題。而在荷蘭一個博物館內，就因為有2個啤酒罐差點被送到堆填區而險些犯下大錯！



《衛報》10月8日報道，荷蘭西部利瑟鎮（Lisse）的LAM博物館最近展出法國藝術家Alexandre Lavet的作品《我們一起度過的美好時光》（All The Good Times We Spent Together），驟眼一看好像是2個遭丟棄和凹陷的啤酒罐，不過細看清楚就發現它們有很多手繪的精緻圖案。

館方形容，這個藝術品花了大量時間和心機製成，並為了向參觀人士帶來驚喜，藝術品經常放在不正常地方展出。而這2個「啤酒罐」就放在升降機內。

不過一名技工就以為是垃圾，「好心地」把它們丟進垃圾桶，直到館長Elisah van den Bergh休息過後才發現「啤酒罐」下落不明，幸好在最後一刻在垃圾袋中找回它們，並放到傳統的基座上。

荷蘭利瑟鎮（Lisse）LAM博物館展出法國藝術家Alexandre Lavet的作品《我們一起度過的美好時光》（All The Good Times We Spent Together），驟眼一看作品與普通被丟棄的啤酒罐無異，不過館方指它們需時大量時間和心機製成。（LAM Museum 圖片）

館長指，該名技工是剛上班，形容對方只是盡責，因此沒對他感到不滿。而博物館總監Sietske van Zanten亦表示，這些展品鼓勵遊客以不同角度看日常事物，將藝術品置於出乎意料的地方可以擴大體驗。他們又稱會認真思考另一個可以妥善展出的場所。

今次已非首次有藝術品遭殃事件，在2023年，首爾一個畫廊展出意大利藝術家Maurizio Cattelan的裝置藝術時，有一名男子表示肚餓，於是作品上以膠紙黏在牆上的香蕉吃掉。而在2011年，德國多蒙特（Dortmund）的Ostwall Museum就有一名過度熱心的清潔人員就以為一個雕塑有污迹，一抹之下就將價值69萬歐元的作品摧毀。