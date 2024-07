書口上作畫　英國少女掌握「致富密碼」製成藝術品　標價可上萬元

你小時候有沒有在「書口」上畫過畫?



我經常會在書的側面寫上自己的名字或者對應的學科,但沒想到這種操作弄好了也能賺錢。

英國藝術家Maisie Matilda的作品(IG@maisie_matilda_art)

點圖放大看更多Maisie Matilda的作品:

這種讀書時無聊的塗鴉,其實在幾百年前就有古人在玩了,甚至還成了一種藝術形式。

而英國一位名叫Maisie Matilda的小姐姐則把這種玩法又帶火了,她憑藉出色的畫工與圖案內容的選擇吸引了海量粉絲。

對於Maisie Matilda來説,給一本書添加圖案其實並不是很費時間,通常半天就能畫完,當然如果細節太多也需要幾天。

點圖放大瀏覽:

她在動筆時會用夾子把書固定好,然後根據書的內容添加她想要的畫面。所以難點在於選擇哪本書來繪製,以及畫出哪一段名場面,有可能是書中描繪的風景,或者出彩的人物劇情。

例如她畫過《哈利波特》(Harry Potter)鄧不利多(Albus Dumbledore)用魔法瞬間撤退,《魔戒》(The Lord of the Rings)中的炎魔,《冰與火之歌》(A Song of Ice and Fire)中的龍母等等。

紙質書在她的繪製下變得更加精緻,看了就想收藏起來,書口的3處都有不同的圖案,一番旋轉則如同重温了書中那些精彩的瞬間。

在備受追捧的同時,她加工過的書能有些能買到上萬港元。果然,又是讓手殘黨羨慕的才華呀。

點圖放大挑戰:

【本文獲「狂丸研究所」授權轉載,微信公眾號:kuangwanplay】