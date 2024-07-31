書口上作畫　英國少女掌握「致富密碼」製成藝術品　標價可上萬元

你小時候有沒有在「書口」上畫過畫？



我經常會在書的側面寫上自己的名字或者對應的學科，但沒想到這種操作弄好了也能賺錢。

英國藝術家Maisie Matilda的作品（IG@maisie_matilda_art）

英國藝術家Maisie Matilda的作品（IG@maisie_matilda_art）

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這種讀書時無聊的塗鴉，其實在幾百年前就有古人在玩了，甚至還成了一種藝術形式。

而英國一位名叫Maisie Matilda的小姐姐則把這種玩法又帶火了，她憑藉出色的畫工與圖案內容的選擇吸引了海量粉絲。

對於Maisie Matilda來説，給一本書添加圖案其實並不是很費時間，通常半天就能畫完，當然如果細節太多也需要幾天。

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她在動筆時會用夾子把書固定好，然後根據書的內容添加她想要的畫面。所以難點在於選擇哪本書來繪製，以及畫出哪一段名場面，有可能是書中描繪的風景，或者出彩的人物劇情。

例如她畫過《哈利波特》（Harry Potter）鄧不利多（Albus Dumbledore）用魔法瞬間撤退，《魔戒》（The Lord of the Rings）中的炎魔，《冰與火之歌》（A Song of Ice and Fire）中的龍母等等。

紙質書在她的繪製下變得更加精緻，看了就想收藏起來，書口的3處都有不同的圖案，一番旋轉則如同重温了書中那些精彩的瞬間。

在備受追捧的同時，她加工過的書能有些能買到上萬港元。果然，又是讓手殘黨羨慕的才華呀。

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