荷蘭貓奴博物館　既有琳瑯滿目貓貓藝術品　還有一臉慵懶貓員工

提到世界知名的博物館，許多人可能立刻會聯想到巴黎的羅浮宮、英國的大英博物館和香港的M+博物館等，但假如你是一名貓奴的話，你絕對不應錯過位於荷蘭阿姆斯特丹的貓奴博物館Katten Kabinet。這間博物館主要收藏了大量與貓有關的藝術品，包括畫作、雕塑等，而除了藝術品之外，這裏也有大量的貓員工，一臉慵懶的牠們既可愛又療癒。



位於荷蘭阿姆斯特丹的貓咪博物館Katten Kabinet，內有大量懶洋洋的貓員工：

另一位慵懶的貓員工：

這座博物館位於荷蘭阿姆斯特丹紳士運河497號，建築物原建於1667年，一名荷蘭富商Bob Meijer為了紀念離世的愛貓Morgan，於是買下整棟樓房，將其打造成一棟貓奴博物館。

荷蘭附上Bob Meijer為了紀念歷史的愛貓Morgan，買下整棟樓房，打造Katten Kabinet這座貓奴博物館：

Bob Meijer買下這棟樓房後進行修復，博物館在1990年正式對外開放。Katten Kabinet在2004年更成為荷李活電影《盜海豪情十二瞞徒》（Ocean's Twelve）的拍攝場地。

貓奴們，下次路過荷蘭，記得預留時間去朝聖，沈浸在貓奴獨享的療癒時光。