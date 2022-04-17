機動警察成真？JR西日本開發「人機一體」機械人 節省人力又安全
撰文：TVBS新聞網
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JR西日本於15日，與「人機一体」和「日本信号」兩家公司，宣布正在開發結合人型機械人與軌道工程車的多功能鐵路重型機具。目標是將職災歸零和削減人力，提升生產性和安全性。此重機預計在2024年春天正式導入。這項消息也讓日本網友相當興奮，直呼「人機一體」真的不是夢。
根據《MY NAVI NEWS》報道，JR西日本正在開發中的「重型機具」，可以處理設置在高處的多種設備，泛用性高。過去需要靠人力完成的各種作業，交給機器處理後，不僅能節省人力，工作環境也能變得更加安全。駕駛員在操控時，將與機械人的動作產生連動，機械人感受到的重量和反作用力，也會回報給駕駛員，操作起來能輕易上手。
按圖看清「人機一體」機械人樣貌！
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這種重型機具也能握持各種不同形狀的物品，在許多工程上都能派上用場。駕駛員也能在地上完成高處作業。報道指出，導入這種重型機具後，預計能節省約3成人力，並將觸電或從高處摔落等職場災害歸零。
報道指出，預計於2022年4月開始測試原型機，並於2024年的春天導入實際線路作使用。消息一出，許多日本網友也興奮地表示「真的是人機一體，太熱血了」、「簡直是機動警察的世界」、「期待在我家附近看到這樣的景象」。
【News Release】— JR西日本ニュース【公式】 (@news_jrwest) April 15, 2022
生産性・安全性向上に向けて、株式会社人機一体および日本信号株式会社と共同で、人型重機ロボットと鉄道工事用車両を融合させた多機能鉄道重機を開発しています。
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