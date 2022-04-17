機動警察成真？JR西日本開發「人機一體」機械人　節省人力又安全

JR西日本於15日，與「人機一体」和「日本信号」兩家公司，宣布正在開發結合人型機械人與軌道工程車的多功能鐵路重型機具。目標是將職災歸零和削減人力，提升生產性和安全性。此重機預計在2024年春天正式導入。這項消息也讓日本網友相當興奮，直呼「人機一體」真的不是夢。



根據《MY NAVI NEWS》報道，JR西日本正在開發中的「重型機具」，可以處理設置在高處的多種設備，泛用性高。過去需要靠人力完成的各種作業，交給機器處理後，不僅能節省人力，工作環境也能變得更加安全。駕駛員在操控時，將與機械人的動作產生連動，機械人感受到的重量和反作用力，也會回報給駕駛員，操作起來能輕易上手。

按圖看清「人機一體」機械人樣貌！

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這種重型機具也能握持各種不同形狀的物品，在許多工程上都能派上用場。駕駛員也能在地上完成高處作業。報道指出，導入這種重型機具後，預計能節省約3成人力，並將觸電或從高處摔落等職場災害歸零。

報道指出，預計於2022年4月開始測試原型機，並於2024年的春天導入實際線路作使用。消息一出，許多日本網友也興奮地表示「真的是人機一體，太熱血了」、「簡直是機動警察的世界」、「期待在我家附近看到這樣的景象」。

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