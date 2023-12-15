地表最快機械狗HOUND跑100米僅花19秒 刷新健力士世界紀錄
撰文：聯合新聞網
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世界上跑最快的機器狗！
近日健力士世界紀錄大全（Guinness World Records）於官網公布，一款名為「HOUND」的機器狗創下了四足機器人跑100米最快的紀錄，平均速度為每小時18.12公里，僅耗時19.87秒就跑完全程。
點圖放大看看HOUND打破四足機器人跑100米最快紀錄的情形：
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據官網表示，HOUND是由韓國科學技術院（KAIST）的動態機器人控制與設計實驗室開發。
網站顯示出，HOUND總重為45公斤，配有適合短跑的腳，與普通成年雄性美國鬥牛犬相似。
HOUND的設計師稱，它的髖關節和膝關節執行器為平行配置的一體式結構，針對膝關節使用皮帶滑輪系統使其運動範圍更加全面。
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另外，開發人員指出，HOUND採用動力傳輸速率較高的行星齒輪系统，並以先進的強化訓練模擬技術，讓HOUND學習最佳的智能行為。
設計師強調，雖然HOUND是為了高速奔跑而設計，但它的功能遠不止於此，因為HOUND能夠成功攀爬22°的斜坡，行走3.2公里，並穿越35公分高的障礙物。
雖然HOUND已打破四足機器人的速度紀錄，但仍離號稱「地球上跑得最快的人」博爾特在2009年創下的9.58秒短跑紀錄有一大段路。
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